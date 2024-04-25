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Англия
25 апреля 2024, 17:14 | Обновлено 25 апреля 2024, 17:20
487
0

Назван главный неудачник нынешней АПЛ. Он упустил 30 голевых момент

Эрлинг Холанд возглавил интересный рейтинг

25 апреля 2024, 17:14 | Обновлено 25 апреля 2024, 17:20
487
0
Назван главный неудачник нынешней АПЛ. Он упустил 30 голевых момент
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд является лидером текущего чемпионата Англии по количеству упущенных голевых моментов.

По результатам 34 туров кампании на счету норвежца 30 потенциальных голевых моментов, которые он не использовал.

При этом Холанд является лучшим бомбардиров нынешней АПЛ – на его счету 20 голов.

Второе место по количеству упущенных возможностей занимает Дарвин Нуньес из «Ливерпуля» – 26 моментов при 11 голах в сезоне.

Третью позицию в рейтинге делят нападающий «Челси» Николас Джексон и нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс – по 20 нереализованных моментов в сезоне.

Напомним, ранее стало известно, что Эрлинг Холанд пропустит матч «Манчестер Сити» с «Брайтоном».

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эрлинг Холанд Манчестер Сити Дарвин Нуньес Олли Уоткинс Николас Джексон
Юрій Остроумов Источник: BBC
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