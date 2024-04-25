Холанд пропустит матч с Брайтоном в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола подтвердил, что форвард Эрлинг Холанд не сыграет в рамках 29-го тура АПЛ на выезде против «Брайтона».

«Эрлинг не готов сыграть. Его проблема несерьезная, но на эту игру он недоступен», – коротко прокомментировал состояние здоровья Холанда.

Отметим, что в нынешнем сезоне норвежский бомбардир сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 6 голевых передач. При этом в девяти поединках сезона Эрлинг был недоступен для тренерского штаба по различным причинам, не попадая в заявку на игру.