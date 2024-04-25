Леандро Троссард: недооцененный джокер Артеты

Арсенал действует на трансферном рынке лучше, чем раньше. Иногда к лондонцам все же возникают вопросы, но не такие существенные, как, например, при покупке Николя Пепе за 80 млн евро. Одной из самых успешных сделок "канониров" за последние несколько трансферных окон можно считать переход вингера Леандро Троссарда из Брайтона зимой 2023 года за 24 млн евро. Особенно учитывая то, что бельгиец стал срочным вариантом для пушкарей после срыва сделки по Михаилу Мудрику.

Иногда даже такие срочные варианты могут сработать. Ливерпуль в таком же порядке подписывал Ватару Эндо из Штутгарта, на которого мало кто возлагал большие надежды, а он стал важным игроком в команде Юргена Клоппа. Немец даже выражает уверенность в том, что японец уже заслуживает новый контракт. То же самое с Троссардом. Он хорошо проявлял себя в Брайтоне, у него был опыт выступлений в АПЛ, он забивал и ассистировал, но все равно не имел большого количества претендентов на свои услуги.

Троссард перешел в Брайтон летом 2019 года после успешного сезона в Генке, когда он только в чемпионате набрал 20 очков по системе гол+пас (14+6). Бельгиец неплохо адаптировался в Премьер-лиге, записав на свой счет 5 голов и 4 результативные передачи в дебютной кампании. С каждым следующим сезоном его результативность увеличивалась. Прошлый сезон стал прорывным для 29-летнего вингера. Он очень хорошо провел первую половину кампании, забивая голы Челси, Манчестер Сити и Ливерпулю. В матче против "красных" футболист оформил хет-трик.

Было очевидно, что такой игрок заслуживает повышения. И он получил его в том же сезоне. Пусть и по стечению обстоятельств, но Троссард оказался в Арсенале, которому помогал сражаться с Манчестер Сити в чемпионской гонке. Во второй половине прошлого сезона вингер забил только один раз в АПЛ, но при этом отдал 10 результативных передач. "Канониры" выиграли почти все матчи (кроме одного), в которых бельгиец отличался ассистами. Футболист установил личный рекорд результативности по ассистам и дал понять "пушкарям", что они сделали правильный выбор.

В текущем сезоне Троссард сместил акцент на голы. В нынешней кампании на его счету только 2 ассиста во всех турнирах, но при этом 13 забитых мячей, многие из которых оказались важными в плане результатов. К примеру, в матче против Челси бельгиец сравнял счет через 6 минут после выхода на замену и помог своей команде избежать поражения. Он забил победный (и единственный) гол в поединке против Эвертона и отличился в важнейшей на тот моменте игре против Ливерпуля, после которой у Арсенала появились реальные шансы на чемпионство. Кроме того, вингер сравнял счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Баварии через 10 минут после выхода на поле.

Getty Images. Леонардо Троссард

За эти почти полтора сезона Троссард неоднократно спасал Арсенал и Микеля Артету в частности, но главный тренер "канониров" все равно существенно ограничивает игровое время подопечного. Это при том, что его прямой конкурент за место на поле – Габриэль Мартинелли – проводит не такой яркий сезон, как годом ранее. К тому же бельгиец может сыграть не только на позиции левого вингера. Артета использовал его и как атакующего полузащитника, и даже как центрфорварда. В Брайтоне он часто оказывался на острие атаки и забивал нормальные для "чаек" 7-8 голов за сезон.

Троссард показывает очень хорошую эффективность, учитывая его статус игрока ротации. Он выполняет результативное действие (гол или ассист) каждые 104 минуты. Лучшие показатели только у Диогу Жоты (90), Коула Палмера (87), Мохамеда Салаха (80), Эрлинга Холанда (79) и Каллума Уилсона (77). При этом многие из них являются игроками стартового состава в своих командах, а бельгиец проводит на поле в среднем 43 минуты за матч – меньше тайма. В текущем сезоне АПЛ он только 13 раз выходил на поле в стартовом составе, а 16 раз со скамейки запасных. При этом иногда Артета отводит ему совсем крохи в плане игрового времени – 12-20 минут за матч. Такой игрок явно заслуживает большего.

Одна из главных особенностей Троссарда заключается в его универсальности. Это касается не только расположения на поле. Бельгиец одинаково хорошо работает обеими ногами. За все время выступлений в АПЛ вингер Арсенала забил 13 голов левой ногой и 19 правой. Троссард попал в компанию к таким двуногим звездам Премьер-лиги, как Сон Хын Мин, Кристиан Эриксен и Кевин Де Брюйне. Последний, кстати, тоже является выходцем из Генка, где большое внимание уделяют умению футболистов работать обеими ногами. Там же в свое время выступал и Дивок Ориги, который был джокером для Клоппа в Ливерпуле.

У болельщиков и экспертов периодически возникают вопросы к тактическим решениям Артеты. Сначала многие недоумевали, почему Кай Хаверц играет так много, а теперь обсуждают, почему Троссард играет так мало. С другой стороны, у Арсенала большой набор талантливых и качественных футболистов, которых нужно использовать с максимальной пользой для команды. Если бельгийца устраивает роль игрока ротации – отлично. Главное, чтобы каждый футболист органично вписывался в команду и давал результат. Но есть все основания полагать, что Троссард мог бы приносить еще больше пользы, если бы больше играл.

Текст: meta.ua/sport