Консорциум из Саудовской Аравии может приобрести Интер

Миланский «Интер» в ближайшее время может сменить владельца. По информации итальянских СМИ, в приобретении свежеиспеченных чемпионов Италии заинтересован консорциум из Саудовской Аравии.

О каком именно консорциуме идет речь, пока что не известно, однако это точно не PIF, который владеет «Ньюкаслом» и активно инвестирует в чемпионат Саудовской Аравии.

Потенциальные покупатели уже запросили официальную документацию «Интера» и начали комплексную проверку клуба.

Напомним, с 2016 года «Интером» владеет китайская семья Чжан. Недавно они взяли новый кредит на погашение долгов клуба.