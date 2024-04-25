Консорциум из Саудовской Аравии может приобрести Интер
У чемпионов Италии может смениться владелец
Миланский «Интер» в ближайшее время может сменить владельца. По информации итальянских СМИ, в приобретении свежеиспеченных чемпионов Италии заинтересован консорциум из Саудовской Аравии.
О каком именно консорциуме идет речь, пока что не известно, однако это точно не PIF, который владеет «Ньюкаслом» и активно инвестирует в чемпионат Саудовской Аравии.
Потенциальные покупатели уже запросили официальную документацию «Интера» и начали комплексную проверку клуба.
Напомним, с 2016 года «Интером» владеет китайская семья Чжан. Недавно они взяли новый кредит на погашение долгов клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В такой игре проверить свой уровень точно не удалось
Бывший тренер сборной Украины оценил уровень некоторых украинских футболистов