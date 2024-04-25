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Италия
25 апреля 2024, 16:03 |
187
0

Консорциум из Саудовской Аравии может приобрести Интер

У чемпионов Италии может смениться владелец

25 апреля 2024, 16:03 |
187
0
Консорциум из Саудовской Аравии может приобрести Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский «Интер» в ближайшее время может сменить владельца. По информации итальянских СМИ, в приобретении свежеиспеченных чемпионов Италии заинтересован консорциум из Саудовской Аравии.

О каком именно консорциуме идет речь, пока что не известно, однако это точно не PIF, который владеет «Ньюкаслом» и активно инвестирует в чемпионат Саудовской Аравии.

Потенциальные покупатели уже запросили официальную документацию «Интера» и начали комплексную проверку клуба.

Напомним, с 2016 года «Интером» владеет китайская семья Чжан. Недавно они взяли новый кредит на погашение долгов клуба.

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Олег Дидух Источник
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