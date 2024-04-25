Генсек УАФ: «Тимощук? Надеюсь, решение CAS будет справедливое»

22 апреля Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) начал слушания по делу Анатолия Тимощука против Украинской ассоциации футбола (УАФ). Экс-игрок сборной Украины считает, что его незаконно лишили всех наград и титулов в украинском футболе.

Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко прокомментировал данное дело:

– Состоялось заседание спортивного арбитражного суда в Лозани. Ожидаем вердикт по этому делу.

– Каким, по вашему мнению, он может быть? Крепка ли позиция УАФ?

– Не могу загадывать. Надеюсь, что решение будет справедливое – положительное для нас и для всей Украины.