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25 апреля 2024, 15:07 |
463
0

Генсек УАФ: «Тимощук? Надеюсь, решение CAS будет справедливое»

Игорь Грищенко – о деле Анатолия Тимощука

25 апреля 2024, 15:07 |
463
0
Генсек УАФ: «Тимощук? Надеюсь, решение CAS будет справедливое»
Twitter. Анатолий Тимощук

22 апреля Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) начал слушания по делу Анатолия Тимощука против Украинской ассоциации футбола (УАФ). Экс-игрок сборной Украины считает, что его незаконно лишили всех наград и титулов в украинском футболе.

Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко прокомментировал данное дело:

– Состоялось заседание спортивного арбитражного суда в Лозани. Ожидаем вердикт по этому делу.

– Каким, по вашему мнению, он может быть? Крепка ли позиция УАФ?
– Не могу загадывать. Надеюсь, что решение будет справедливое – положительное для нас и для всей Украины.

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Игорь Грищенко Украинская ассоциация футбола Анатолий Тимощук Спортивный арбитражный суд (CAS)
Олег Дидух Источник: Украинский футбол
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