Генсек УАФ: «Тимощук? Надеюсь, решение CAS будет справедливое»
Игорь Грищенко – о деле Анатолия Тимощука
22 апреля Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) начал слушания по делу Анатолия Тимощука против Украинской ассоциации футбола (УАФ). Экс-игрок сборной Украины считает, что его незаконно лишили всех наград и титулов в украинском футболе.
Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко прокомментировал данное дело:
– Состоялось заседание спортивного арбитражного суда в Лозани. Ожидаем вердикт по этому делу.
– Каким, по вашему мнению, он может быть? Крепка ли позиция УАФ?
– Не могу загадывать. Надеюсь, что решение будет справедливое – положительное для нас и для всей Украины.
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