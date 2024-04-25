Жоан ЛАПОРТА: «Хави остается? Давно не видел фанатов настолько довольными»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение главного тренера команды Хави остаться на своем посту:

«Хави рад остаться в «Барселоне», продолжать этот проект и совершенствоваться вместе. Мы рады. Это прекрасные новости для «Барселоны».

Стабильность – ключ для успешных проектов, Хави – настоящий барселонист. Мы разделяем это чувство: «Барселона» – самое важное в нашей голове. Я давно не видел наших фанатов настолько довольными. Мы все с Хави – единое целое», – заявил Жоан Лапорта.