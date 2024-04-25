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  4. Жоан ЛАПОРТА: «Хави остается? Давно не видел фанатов настолько довольными»
Испания
25 апреля 2024, 14:47 |
275
0

Жоан ЛАПОРТА: «Хави остается? Давно не видел фанатов настолько довольными»

Президент «Барселоны» – о решении главного тренера

25 апреля 2024, 14:47 |
275
0
Жоан ЛАПОРТА: «Хави остается? Давно не видел фанатов настолько довольными»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение главного тренера команды Хави остаться на своем посту:

«Хави рад остаться в «Барселоне», продолжать этот проект и совершенствоваться вместе. Мы рады. Это прекрасные новости для «Барселоны».

Стабильность – ключ для успешных проектов, Хави – настоящий барселонист. Мы разделяем это чувство: «Барселона» – самое важное в нашей голове. Я давно не видел наших фанатов настолько довольными. Мы все с Хави – единое целое», – заявил Жоан Лапорта.

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Хави Барселона Жоан Лапорта
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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