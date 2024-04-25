Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дайч стал вторым тренером Эвертона, выигравшим дерби Мерсисайда у Клоппа
Англия
25 апреля 2024, 14:06 |
121
0

Дайч стал вторым тренером Эвертона, выигравшим дерби Мерсисайда у Клоппа

В общей сложности «Эвертон» и «Ливерпуль» Клоппа сыграли между собой 19 матчей

25 апреля 2024, 14:06 |
121
0
Дайч стал вторым тренером Эвертона, выигравшим дерби Мерсисайда у Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» на своем поле обыграл своих принципиальных соперников из «Ливерпуля» – 2:0.

Шон Дайч стал лишь вторым тренером «ирисок», которому удалось обыграть «мерсисайдцев» под руководством Юргена Клоппа. Начиная с октября 2015 года, когда немецкий специалист возглавил «Ливерпуль», «Эвертон» до этого одержал единственную победу в феврале 2021-го, когда командой руководил Карло Анчелотти.

Отметим, что в общей сложности «Ливерпуль» с Юргеном Клоппом в качестве главного тренера провел против «Эвертона» 19 мерсисайдских дерби, в которых «красные» одержали 11 побед и еще шесть поединков завершились вничью.

По теме:
«Тень себя прежнего»: легенда Ливерпуля раскритиковал Салаха
Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа. В каком матче сыграет?
Капитан Ливерпуля расхвалил возможного нового тренера команды
Шон Дайч Юрген Клопп Эвертон - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Карло Анчелотти
Юрій Вишневський Источник: Squawka
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Легенда!». Звездный игрок Реала встретился Надалем
Теннис | 25 апреля 2024, 13:10 0
ФОТО. «Легенда!». Звездный игрок Реала встретился Надалем
ФОТО. «Легенда!». Звездный игрок Реала встретился Надалем

23-летний бразилец подписал Рафе футболку

Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Футбол | 25 апреля 2024, 11:05 10
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины

Анчелотти планирует выпустить Кепу и Куртуа в старте в ближайшее время

Топ-10 ветеранов в возрасте 35+, которые продолжают карьеру в Европе
Футбол | 24.04.2024, 18:08
Топ-10 ветеранов в возрасте 35+, которые продолжают карьеру в Европе
Топ-10 ветеранов в возрасте 35+, которые продолжают карьеру в Европе
Украинский клуб сорвал матч чемпионата. Стала известна причина
Футбол | 24.04.2024, 21:29
Украинский клуб сорвал матч чемпионата. Стала известна причина
Украинский клуб сорвал матч чемпионата. Стала известна причина
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Хоккей | 25.04.2024, 10:00
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
23.04.2024, 11:29 2
Бокс
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
23.04.2024, 19:32 12
Футбол
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
23.04.2024, 18:42 22
Футбол
ВИДЕО. «Ты судья или кто?» Милевский «отличился» в первом матче за IGNIS
ВИДЕО. «Ты судья или кто?» Милевский «отличился» в первом матче за IGNIS
23.04.2024, 16:06 5
Футбол
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
24.04.2024, 08:01 1
Футбол
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
25.04.2024, 00:08 4
Футбол
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
23.04.2024, 12:00
Футбол
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
23.04.2024, 20:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем