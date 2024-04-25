Дайч стал вторым тренером Эвертона, выигравшим дерби Мерсисайда у Клоппа

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» на своем поле обыграл своих принципиальных соперников из «Ливерпуля» – 2:0.

Шон Дайч стал лишь вторым тренером «ирисок», которому удалось обыграть «мерсисайдцев» под руководством Юргена Клоппа. Начиная с октября 2015 года, когда немецкий специалист возглавил «Ливерпуль», «Эвертон» до этого одержал единственную победу в феврале 2021-го, когда командой руководил Карло Анчелотти.

Отметим, что в общей сложности «Ливерпуль» с Юргеном Клоппом в качестве главного тренера провел против «Эвертона» 19 мерсисайдских дерби, в которых «красные» одержали 11 побед и еще шесть поединков завершились вничью.