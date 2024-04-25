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  4. Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа. В каком матче сыграет?
Испания
25 апреля 2024, 13:49 | Обновлено 25 апреля 2024, 13:57
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1

Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа. В каком матче сыграет?

Бельгийский вратарь может скоро вернуться на поле

25 апреля 2024, 13:49 | Обновлено 25 апреля 2024, 13:57
1101
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Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа. В каком матче сыграет?
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

В пятницу, 26 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид».

Матч состоится на стадионе «Аноэта». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение бельгийского вратаря Тибо Куртуа на матч против «Кадиса» в Ла Лиге, который пройдет 4 мая.

«Куртуа сейчас в порядке, и на следующей неделе будет доступен для игры против «Кадиса», – рассказал Анчелотти.

Ранее Куртуа рассказал, что не торопится с возвращением в строй.

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Тибо Куртуа Карло Анчелотти Реал Мадрид Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитро Олійник Источник: AS
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