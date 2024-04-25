Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа. В каком матче сыграет?
Бельгийский вратарь может скоро вернуться на поле
В пятницу, 26 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид».
Матч состоится на стадионе «Аноэта». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение бельгийского вратаря Тибо Куртуа на матч против «Кадиса» в Ла Лиге, который пройдет 4 мая.
«Куртуа сейчас в порядке, и на следующей неделе будет доступен для игры против «Кадиса», – рассказал Анчелотти.
Ранее Куртуа рассказал, что не торопится с возвращением в строй.
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