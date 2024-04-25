20 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Кадис». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «красно-белых».

На 71-й минуте встречи 3-й мяч для хозяев поля забил 26-летний украинский форвард Артем Довбик.

Гол 26-летнего футболиста очень понравился СММ-работникам Ла Лиги, которые решили разместить его в социальных сетях чемпионата. Для видео была выбрана очень характерная подпись: «Он ГИГАНТ».

Для Артема это 18-й гол в текущей кампании чемпионата Испании. Он является лучшим бомбардиром Ла Лиги.

ВИДЕО. «Он гигант». Ла Лига в восторге от 18-го гола Довбика в чемпионате