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Испания
25 апреля 2024, 09:36 |
871
0

ВИДЕО. «Он ГИГАНТ». Ла Лига в восторге от 18-го гола Довбика в чемпионате

Украинский нападающий «Жироны» продолжает покорять Испанию

25 апреля 2024, 09:36 |
871
0
ВИДЕО. «Он ГИГАНТ». Ла Лига в восторге от 18-го гола Довбика в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Кадис». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «красно-белых».

На 71-й минуте встречи 3-й мяч для хозяев поля забил 26-летний украинский форвард Артем Довбик.

Гол 26-летнего футболиста очень понравился СММ-работникам Ла Лиги, которые решили разместить его в социальных сетях чемпионата. Для видео была выбрана очень характерная подпись: «Он ГИГАНТ».

Для Артема это 18-й гол в текущей кампании чемпионата Испании. Он является лучшим бомбардиром Ла Лиги.

ВИДЕО. «Он гигант». Ла Лига в восторге от 18-го гола Довбика в чемпионате

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кадис Артем Довбик видео голов и обзор
Дмитро Вербинський Источник: LaLiga
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