Стала известна оценка Забарного за выигранный матч Борнмута в АПЛ

24 апреля состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Вулверхэмптон» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вишен».

Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.1 баллов.

За матч Забарный 46 раз коснулся мяча, 5 раз вынес мяч, 1 раз заблокировал удар, дважды совершил отбор, 1 раз позволил сопернику обыграть себя с помощью дриблинга, отдал 30 точных передач из 36 (83%), выиграл 5 единоборств из 9, 7 раз потерял владение, заработал 1 фол и сделал 1 фол.

Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «Борнмута» Райан Кристи (8.3).

Оценки WhoScored за матч Вулверхэмптон – Борнмут – 0:1