Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Забарного за выигранный матч Борнмута в АПЛ
Англия
25 апреля 2024, 00:52 |
432
0

Стала известна оценка Забарного за выигранный матч Борнмута в АПЛ

24 апреля «вишни» обыграли «Вулверхэмптон» 1:0 на выезде

25 апреля 2024, 00:52 |
432
0
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч Борнмута в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

24 апреля состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Вулверхэмптон» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вишен».

Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.1 баллов.

За матч Забарный 46 раз коснулся мяча, 5 раз вынес мяч, 1 раз заблокировал удар, дважды совершил отбор, 1 раз позволил сопернику обыграть себя с помощью дриблинга, отдал 30 точных передач из 36 (83%), выиграл 5 единоборств из 9, 7 раз потерял владение, заработал 1 фол и сделал 1 фол.

Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «Борнмута» Райан Кристи (8.3).

Оценки WhoScored за матч Вулверхэмптон – Борнмут – 0:1

По теме:
КЛОПП: Нам нужно, чтобы МанСити проигрывал. Арсенал выглядел не очень слабо
Известна оценка Миколенко за матч с Ливерпулем, в котором он получил травму
Врач высказался о травме Миколенко и назвал сроки восстановления украинца
Илья Забарный Вулверхэмптон Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу WhoScored оценки
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Подросток на матче Челси показал душераздирающий баннер
Футбол | 24 апреля 2024, 02:23 2
ФОТО. Подросток на матче Челси показал душераздирающий баннер
ФОТО. Подросток на матче Челси показал душераздирающий баннер

Матч АПЛ завершился разгромной победой Арсенала со счетом 5:0

Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Футбол | 24 апреля 2024, 07:01 8
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина

По последним слухам, Андрей не согласился на продление контракта и может покинуть клуб

Самого дорогого игрока в истории Шахтера могут оштрафовать на 10 млн евро
Футбол | 24.04.2024, 22:05
Самого дорогого игрока в истории Шахтера могут оштрафовать на 10 млн евро
Самого дорогого игрока в истории Шахтера могут оштрафовать на 10 млн евро
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
Футбол | 24.04.2024, 07:31
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
Наставник Довбика и Цыганкова может возглавить легендарный клуб АПЛ
Футбол | 25.04.2024, 00:46
Наставник Довбика и Цыганкова может возглавить легендарный клуб АПЛ
Наставник Довбика и Цыганкова может возглавить легендарный клуб АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
24.04.2024, 12:20 18
Футбол
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
24.04.2024, 06:25 15
Футбол
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
23.04.2024, 20:17
Футбол
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
23.04.2024, 22:36 40
Футбол
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
24.04.2024, 08:01 1
Футбол
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
24.04.2024, 17:24 4
Футбол
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
23.04.2024, 11:29 2
Бокс
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
23.04.2024, 23:59 85
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем