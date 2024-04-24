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Молодежные турниры
24 апреля 2024, 23:23 | Обновлено 24 апреля 2024, 23:35
248
0

ВИДЕО. Михайленко рассказал о Евро-2024 U-19: звезды сборной и амбиции

Наставник сборной Украины U-19 сообщил о ходе подготовке команды

24 апреля 2024, 23:23 | Обновлено 24 апреля 2024, 23:35
248
0
ВИДЕО. Михайленко рассказал о Евро-2024 U-19: звезды сборной и амбиции
УАФ. Дмитрий Михайленко

Юношеская сборная Украины U-19 вошла в топ-8 европейских команд и может стать одной из пяти, кто поедет от Европы на ЧМ-2025 U-20.

Недавно сине-желтые узнали имена соперников в групповом этапе Евро-2024 U-19. Подопечные Дмитрия Михайленко сразятся за две путевки в плей-офф против хозяев турнира из Северной Ирландии, а также сборных Норвегии и Италии. В отличие от 17-летних, где в финальном турнире играют 16 команд, в финальный турнир 19-летних попадают лишь 8 сборных.

Украина квалифицировалась на турнир уже в 8-й раз в своей истории. И успехи украинских юниоров немалые: 2009 – чемпионы (турнир принимали Донецк и Мариуполь), 2000 – серебро, 2001 – бронза, 2004 и 2018 – 1/2 финала, 2014 и 2015 – групповой этап.

Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал, как будет готовиться украинская команда к Евро-2024 U-19, в какой футбол хочет играть и чего ожидает от своих подопечных.

ВИДЕО. Михайленко рассказал о Евро-2024 U-19: звезды сборной и амбиции

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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