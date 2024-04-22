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Молодежные турниры
22 апреля 2024, 15:52 |
285
0

Стал известен календарь сборной Украины U-19 на Евро-2024

Первый матч на турнире «желто-синие» проведут 15 июля

22 апреля 2024, 15:52 |
285
0
Стал известен календарь сборной Украины U-19 на Евро-2024
УЕФА

По итогам жеребьевки финального турнира Евро-2024 (U-19) сборная Украины попала в группу А, где сыграет с Северной Ирландией, Норвегией и Италией.

Тем временем стал известен календарь квартета, где сыграют «желто-синие». Свой первый матч на турнире подопечные Дмитрия Михайленко проведут 15 июля против хозяев европейского первенства – Северной Ирландии.

Группа А

15.07.2024
Италия — Норвегия (17:30, Белфаст)
Северная Ирландия — Украина (21:00, Ларне)

18.07.2024
Норвегия — Украина (17:30, Белфаст)
Северная Ирландия — Италия (21:00, Ларне)

21.07.2024
Норвегия — Северная Ирландия (21:00, Белфаст)
Украина — Италия (21:00, Ларне)

* время начала матчей киевское

Отметим, что в полуфинал выйдут две лучшие команды из группы. Сборная, которая займет третье место, сыграет в стыковом поединке с третьей командой группы В за право выступить на ЧМ-2025 (U20).

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Юрій Вишневський Источник: УЕФА
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