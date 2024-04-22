Стал известен календарь сборной Украины U-19 на Евро-2024

По итогам жеребьевки финального турнира Евро-2024 (U-19) сборная Украины попала в группу А, где сыграет с Северной Ирландией, Норвегией и Италией.

Тем временем стал известен календарь квартета, где сыграют «желто-синие». Свой первый матч на турнире подопечные Дмитрия Михайленко проведут 15 июля против хозяев европейского первенства – Северной Ирландии.

Группа А

15.07.2024

Италия — Норвегия (17:30, Белфаст)

Северная Ирландия — Украина (21:00, Ларне)

18.07.2024

Норвегия — Украина (17:30, Белфаст)

Северная Ирландия — Италия (21:00, Ларне)

21.07.2024

Норвегия — Северная Ирландия (21:00, Белфаст)

Украина — Италия (21:00, Ларне)

* время начала матчей киевское

Отметим, что в полуфинал выйдут две лучшие команды из группы. Сборная, которая займет третье место, сыграет в стыковом поединке с третьей командой группы В за право выступить на ЧМ-2025 (U20).