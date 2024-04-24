Появились новые подробности о состоянии здоровья легенды сборной Аргентины

24 апреля появилась информация о том, что 40-летний бывший форвард сборной Аргентины Карлос Тевес был госпитализирован.

Пресс-служба аргентинского клуба «Индепендьенте», который сейчас возглавляет Тевес, опубликовала новые подробности о состоянии здорьвя легендарного футболиста:

«Карлос Тевес закончил медицинское обследование и был выписан. Он вернется домой, чтобы отдохнуть и уже завтра вернется к тренировкам», – идется в сообщении.

В среду утром, 24 апреля, Тевес пожаловался на болевые ощущения в грудной клетке, после чего был доставлен в больницу для медицинского обследования.

40-летний Карлос стал главным тренером «Индепендьенте» в августе 2023 года, а в декабре продлил свой контракт до 2026-го. На данный момент команда занимает шестое место в чемпионате Аргентины.