Появились новые подробности о состоянии здоровья легенды сборной Аргентины
24 апреля Карлос Тевес был госпитализирован
24 апреля появилась информация о том, что 40-летний бывший форвард сборной Аргентины Карлос Тевес был госпитализирован.
Пресс-служба аргентинского клуба «Индепендьенте», который сейчас возглавляет Тевес, опубликовала новые подробности о состоянии здорьвя легендарного футболиста:
«Карлос Тевес закончил медицинское обследование и был выписан. Он вернется домой, чтобы отдохнуть и уже завтра вернется к тренировкам», – идется в сообщении.
В среду утром, 24 апреля, Тевес пожаловался на болевые ощущения в грудной клетке, после чего был доставлен в больницу для медицинского обследования.
40-летний Карлос стал главным тренером «Индепендьенте» в августе 2023 года, а в декабре продлил свой контракт до 2026-го. На данный момент команда занимает шестое место в чемпионате Аргентины.
Carlos Tevez finalizó los estudios médicos y fue dado de alta.— C. A. Independiente (@Independiente) April 24, 2024
Volverá a su casa a descansar y se reincorporará mañana a los entrenamientos. pic.twitter.com/bSh2fMBQui
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