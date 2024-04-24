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  4. Экс-форвард «МЮ» и «МанСити» Карлос Тевес экстренно госпитализирован
Аргентина
24 апреля 2024, 11:29 |
575
0

Экс-форвард «МЮ» и «МанСити» Карлос Тевес экстренно госпитализирован

Бывший нападающий сборной Аргентины почувствовал боли в груди

24 апреля 2024, 11:29 |
575
0
Экс-форвард «МЮ» и «МанСити» Карлос Тевес экстренно госпитализирован
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Тевес

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес был госпитализирован из-за болей в груди.

40-летний аргентинец, один из 14 футболистов в истории, поигравших как за «Манчестер Юнайтед», так и за «Манчестер Сити», после обращения за медицинской помощью провел ночь в клинике. Сегодня Карлос должен пройти дополнительные обследования в другой близлежащей больнице.

Аргентинский «Индепендьенте», который с августа 2023 года возглавляет Тевес, сообщил о госпитализации специалиста, добавив, что первоначальные результаты обследования были «удовлетворительными».

Добавим, что Тевес пока не дал никаких официальных комментариев по произошедшему.

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Карлос Тевес больница Индепендьенте
Юрій Вишневський Источник: Daily Mail
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