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  4. Перес не хочет продавать Лунина в МЮ. Он рассматривает 2 других предложения
Испания
25 апреля 2024, 00:55 |
816
0

Перес не хочет продавать Лунина в МЮ. Он рассматривает 2 других предложения

Президент может рассмотреть трансфер Андрея в «ПСЖ» или «Баварию»

25 апреля 2024, 00:55 |
816
0
Перес не хочет продавать Лунина в МЮ. Он рассматривает 2 других предложения
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

23 апреля появилась информация о том, что 25-летний украинский голкипер Андрей Лунин отклонил предложение руководства мадридского футбольного клуба «Реал» о продлении контракта. На украинского вратаря претендуют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «ПСЖ».

Президент «Реала» Флорентино Перес изучил эти предложения. Отмечается, что Флорентино не заинтересован в трансфере Лунина в «МЮ», однако он рассматривает переход украинского стража ворот в «Баварию» или «ПСЖ».

Лунин может стать дополнительной опцией для трансфера одного звездного фулбека. «Реал» уже давно интересуется Альфонсо Дэвисом из «Баварии» и Ашрафом Хакими из «ПСЖ». Сообщается, что украинский вратарь может быть обменен на одного из этих игроков, если решит покинуть «королевский клуб».

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Дмитро Олійник Источник: Real Madrid Confidencial
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