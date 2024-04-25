Перес не хочет продавать Лунина в МЮ. Он рассматривает 2 других предложения

23 апреля появилась информация о том, что 25-летний украинский голкипер Андрей Лунин отклонил предложение руководства мадридского футбольного клуба «Реал» о продлении контракта. На украинского вратаря претендуют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «ПСЖ».

Президент «Реала» Флорентино Перес изучил эти предложения. Отмечается, что Флорентино не заинтересован в трансфере Лунина в «МЮ», однако он рассматривает переход украинского стража ворот в «Баварию» или «ПСЖ».

Лунин может стать дополнительной опцией для трансфера одного звездного фулбека. «Реал» уже давно интересуется Альфонсо Дэвисом из «Баварии» и Ашрафом Хакими из «ПСЖ». Сообщается, что украинский вратарь может быть обменен на одного из этих игроков, если решит покинуть «королевский клуб».