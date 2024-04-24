Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Показали хорошую игру с сильным соперником»

Главный тренер Миная Желько Любенович поделился впечатлениями от игры своей команды в матче 25-го тура УПЛ против Руха (1:1).

– Спасибо ребятам за игру, они показали, что являются настоящими мужиками. Горд, что у меня есть такие футболисты. Хорошую игру показали с сильным соперником. Это дорогого стоит. Могли проиграть, могли и выиграть. Но ничья есть ничья – закономерный результат. Двигаемся дальше.

– «Рух», возможно, был фаворитом, но проигрывал по ходу матча. Так что «Минай» потерял два очка или набрал одно?

– Исходя из того, что было на поле, они потеряли два очка, и мы. Закономерная ничья, учитывая те моменты, которые были.

– Есть повод для небольшого праздника у команды. Ведь вернулся после травмы Назарий Воробчак.

– Да, я рад за него. Я знаю этого парня, и он еще раз показал, что очень талантлив. Показал, что мы можем рассчитывать на него в будущем.

– В каких кондициях сейчас находится Прокопчук?

– Восстанавливается. Ему нужно еще как минимум две недели. Нам очень не хватает этого игрока. Я не хочу жаловаться, но если вы уже спросили, то скажу: после того как он выпал, мы ослабли на 20–30 процентов в обороне. Он был лидером нашей обороны, нам давались игры легче, когда Прокопчук был на поле. Нам его не хватает. Благодарю тех ребят, которые его заменяют. Поддубный, Немчанинов – все отдают себя, помогают команде получить результат.

– Как в раздевалке команда себя чувствует после этой ничьей?

– У команды вообще нет сил ни радоваться, ничего. Потратили много сил на поле. Сказал ребятам, чтобы забыли об этом матче, подняли голову и идем дальше. С такой игрой у нас есть шансы остаться в УПЛ.