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Испания
24 апреля 2024, 20:18 | Обновлено 24 апреля 2024, 20:20
2105
1

Хави и Барселона поставили точку в вопросе будущего тренера

Стороны не смогли договориться

24 апреля 2024, 20:18 | Обновлено 24 апреля 2024, 20:20
2105
1
Хави и Барселона поставили точку в вопросе будущего тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

24 апреля состоялись переговоры между главным тренером «Барселоны» Хави и топ-менеджментом каталонского клуба.

Обсуждалось соглашение о продолжении сотрудничества. Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта настаивает на том, чтобы оставить Хави. Но у испанского тренера по-прежнему имеется большое желание покинуть клуб в конце этого сезона.

Сообщается, что стороны так и не пришли к соглашению о том, продолжат ли они сотрудничество.

Действующий контракт Хави с каталонским клубом рассчитано до лета 2025 года. Однако в январе тренер заявил, что покинет свой пост после завершения нынешнего сезона.

В последнее время активно обсуждалась информация о том, что Хави может пересмотреть свое решение.

Ранее Хави назвал цель «Барселоны» на концовку сезона.

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Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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