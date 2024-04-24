Хави и Барселона поставили точку в вопросе будущего тренера

24 апреля состоялись переговоры между главным тренером «Барселоны» Хави и топ-менеджментом каталонского клуба.

Обсуждалось соглашение о продолжении сотрудничества. Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта настаивает на том, чтобы оставить Хави. Но у испанского тренера по-прежнему имеется большое желание покинуть клуб в конце этого сезона.

Сообщается, что стороны так и не пришли к соглашению о том, продолжат ли они сотрудничество.

Действующий контракт Хави с каталонским клубом рассчитано до лета 2025 года. Однако в январе тренер заявил, что покинет свой пост после завершения нынешнего сезона.

В последнее время активно обсуждалась информация о том, что Хави может пересмотреть свое решение.

Ранее Хави назвал цель «Барселоны» на концовку сезона.