Хави назвал цель Барсы на концовку сезона. О Ла Лиге можно забыть?

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, к чему будет стремиться команда в оставшейся части сезона после поражения 2:3 от мадридского «Реала» в 32-м туре Ла Лиги, что практически поставило крест на чемпионских притязаниях каталонцев.

«Сейчас не время говорить о будущем. Нам нужно переварить это поражение и думать о матче с «Валенсией». Осталось шесть игр, нужно будет поработать.

Выиграть Ла Лигу будет крайне тяжело, поэтому цель – попасть в Суперкубок [Испании] на следующий год (для этого нужно занять 2-е место в итоговой таблице чемпионата Испании. – прим.). Цели есть всегда», – признался Хави.

Ранее Хави оценил игру «Барселоны» в матче с мадридским «Реалом».