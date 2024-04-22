Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хави назвал цель Барсы на концовку сезона. О Ла Лиге можно забыть?
Испания
22 апреля 2024, 09:37 | Обновлено 22 апреля 2024, 09:45
352
0

Хави назвал цель Барсы на концовку сезона. О Ла Лиге можно забыть?

Наставник «блауграны» поделился планами

22 апреля 2024, 09:37 | Обновлено 22 апреля 2024, 09:45
352
0
Хави назвал цель Барсы на концовку сезона. О Ла Лиге можно забыть?
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, к чему будет стремиться команда в оставшейся части сезона после поражения 2:3 от мадридского «Реала» в 32-м туре Ла Лиги, что практически поставило крест на чемпионских притязаниях каталонцев.

«Сейчас не время говорить о будущем. Нам нужно переварить это поражение и думать о матче с «Валенсией». Осталось шесть игр, нужно будет поработать.

Выиграть Ла Лигу будет крайне тяжело, поэтому цель – попасть в Суперкубок [Испании] на следующий год (для этого нужно занять 2-е место в итоговой таблице чемпионата Испании. – прим.). Цели есть всегда», – признался Хави.

Ранее Хави оценил игру «Барселоны» в матче с мадридским «Реалом».

По теме:
Довбик поднялся в списке украинских голеадоров в топ-лигах. Кто выше?
Вратарь Барселоны назвал «позором» незасчитанный гол в матче с Реалом
В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона
Юрій Остроумов Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Футбол | 22 апреля 2024, 07:43 1
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола

21 апреля «Реал» обыграл «сине-гранатовых» со счетом 3:2, Андрей вышел в старте команды

Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни
Бокс | 21 апреля 2024, 10:20 0
Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни
Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни

Американец рассказал о желаемом

Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Футбол | 21.04.2024, 18:04
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
Футбол | 22.04.2024, 07:22
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.04.2024, 07:15
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
21.04.2024, 23:36 5
Футбол
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
21.04.2024, 01:20 1
Футбол
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
20.04.2024, 20:29 2
Теннис
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
21.04.2024, 08:15 26
Бокс
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
21.04.2024, 08:35 3
Бокс
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
21.04.2024, 00:37
Футбол
Экс-первая ракетка мира объявила о завершении карьеры
Экс-первая ракетка мира объявила о завершении карьеры
20.04.2024, 17:29 1
Теннис
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
20.04.2024, 10:12 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем