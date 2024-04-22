Хави назвал цель Барсы на концовку сезона. О Ла Лиге можно забыть?
Наставник «блауграны» поделился планами
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, к чему будет стремиться команда в оставшейся части сезона после поражения 2:3 от мадридского «Реала» в 32-м туре Ла Лиги, что практически поставило крест на чемпионских притязаниях каталонцев.
«Сейчас не время говорить о будущем. Нам нужно переварить это поражение и думать о матче с «Валенсией». Осталось шесть игр, нужно будет поработать.
Выиграть Ла Лигу будет крайне тяжело, поэтому цель – попасть в Суперкубок [Испании] на следующий год (для этого нужно занять 2-е место в итоговой таблице чемпионата Испании. – прим.). Цели есть всегда», – признался Хави.
Ранее Хави оценил игру «Барселоны» в матче с мадридским «Реалом».
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