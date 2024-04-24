Источник: клубы УПЛ поддержали идею премирования арбитров

Клубы УПЛ минимальным большинством поддержали предложение выделить средства на премирование арбитров. Каждый представитель элиты должен выделить сумму в размере 1 млн грн для улучшения судейства, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

В УАФ будет создан фонд, средства из которого будут тратиться на бонусные выплаты арбитрам согласно оценочному рейтингу, который по итогам сезона составит Комитет арбитров УАФ под руководством Екатерины Монзуль. Часть денег пойдет на определенные организационные расходы комитета, включая процедуру прохождения полиграфа.

У клубов УПЛ была неделя, чтобы ответить на анкетирование. В нем было три простых варианта – поддерживаю / не поддерживаю / другие предложения. За идею высказались 9 из 16 клубов. Они считают, что денежные премии помогут арбитрам работать более качественно, прозрачно и честнее.