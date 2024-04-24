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Украина. Премьер лига
24 апреля 2024, 20:14 | Обновлено 24 апреля 2024, 20:19
958
2

Источник: клубы УПЛ поддержали идею премирования арбитров

Каждый клуб-представитель элитного дивизиона должен выделить 1 млн грн

24 апреля 2024, 20:14 | Обновлено 24 апреля 2024, 20:19
958
2
Источник: клубы УПЛ поддержали идею премирования арбитров
УАФ. Катерина Монзуль

Клубы УПЛ минимальным большинством поддержали предложение выделить средства на премирование арбитров. Каждый представитель элиты должен выделить сумму в размере 1 млн грн для улучшения судейства, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

В УАФ будет создан фонд, средства из которого будут тратиться на бонусные выплаты арбитрам согласно оценочному рейтингу, который по итогам сезона составит Комитет арбитров УАФ под руководством Екатерины Монзуль. Часть денег пойдет на определенные организационные расходы комитета, включая процедуру прохождения полиграфа.

У клубов УПЛ была неделя, чтобы ответить на анкетирование. В нем было три простых варианта – поддерживаю / не поддерживаю / другие предложения. За идею высказались 9 из 16 клубов. Они считают, что денежные премии помогут арбитрам работать более качественно, прозрачно и честнее.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судейство Комитет арбитров УАФ Игорь Бурбас Катерина Монзуль Украинская ассоциация футбола премиальные
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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analex
Якщо інсайдер Барбос повідомив , то все правильно
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ZANREGENT1993
Что за бред? Премирование судей - это точно не для УПЛ
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0
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