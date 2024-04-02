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  4. Монзуль провела встречу с клубами УПЛ. Обсуждали премии судьям и жеребьевку
Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 16:29 |
402
0

Монзуль провела встречу с клубами УПЛ. Обсуждали премии судьям и жеребьевку

Екатерина пообщалась в формате видеоконференции

02 апреля 2024, 16:29 |
402
0
Монзуль провела встречу с клубами УПЛ. Обсуждали премии судьям и жеребьевку
Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина Монзуль

Руководительница Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль в формате видеоконференции пообщалась с представителями клубов УПЛ.

Сообщается, что стороны обсудили ряд вопросов, включая отказ от запрета на судейство по региональному принципу, что, например, позволило бы арбитру из Киева работать на матчах «Динамо», а рефери из Харькова судить игры «Металлиста 1925».

Кроме того, обсуждался вопрос создания денежного фонда, из которого лучшим арбитрам по итогам сезона выплачивали бы бонусы за хорошую работу.

Продолжилось обсуждение темы назначения арбитров жеребьевкой. Ранее на полуфиналы Кубка Украины рефери впервые были назначены по итогам жеребьевки, а далее такая практика может появиться в УПЛ.

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Катерина Монзуль Украинская Премьер-лига Комитет арбитров УАФ чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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