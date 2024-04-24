УАФ сообщила о расследовании по матчу УПЛ Минай – Динамо
В Доме футбола разобрались с фактом вероятного влияния на результат игры
Украинская ассоциация футбола уведомила о том, что проведено служебное расследование по факту возможного влияния на результат матча 16-го тура УПЛ между «Минаем» и «Динамо» (1:3), который состоялся 17 апреля.
Сообщается, что превентивными мерами было предотвращено влияние (манипулирование) на результат матча.
В дальнейшем в рамках служебного расследования осуществлена командировка в расположение ФК «Минай» и собраны данные и показания, касающиеся дела. В частности, опрошены представители ФК «Минай» и представитель третьей стороны.
Все материалы будут переданы в комитет по этике и честной игре.
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