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Украина. Премьер лига
24 апреля 2024, 20:00 | Обновлено 24 апреля 2024, 20:08
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УАФ сообщила о расследовании по матчу УПЛ Минай – Динамо

В Доме футбола разобрались с фактом вероятного влияния на результат игры

24 апреля 2024, 20:00 | Обновлено 24 апреля 2024, 20:08
100
1
УАФ сообщила о расследовании по матчу УПЛ Минай – Динамо
УАФ

Украинская ассоциация футбола уведомила о том, что проведено служебное расследование по факту возможного влияния на результат матча 16-го тура УПЛ между «Минаем» и «Динамо» (1:3), который состоялся 17 апреля.

Сообщается, что превентивными мерами было предотвращено влияние (манипулирование) на результат матча.

В дальнейшем в рамках служебного расследования осуществлена командировка в расположение ФК «Минай» и собраны данные и показания, касающиеся дела. В частности, опрошены представители ФК «Минай» и представитель третьей стороны.

Все материалы будут переданы в комитет по этике и честной игре.

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Украинская ассоциация футбола Минай Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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лайну суркисів (динамо), ганьба 
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