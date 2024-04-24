Основной защитник Металлиста 1925 перенес операцию

Защитник «Металлиста 1925» Евгений Ткачук в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о безвыигрышной серии харьковской команды под руководством Виктора Скрипника и сообщил о сроках своего восстановления после операции.

– Евгений, команда под руководством Виктора Скрипника еще не одерживала победы. Как считаете, почему не удается прервать черную серию?

– Да, к сожалению, пока что нам не удалось добыть три зачетных балла в весенней части. Я думаю, здесь классическая ситуация. Когда приходит новый тренер, команде надо привыкнуть к новым требованиям. На это нужно время.

– Какая сейчас атмосфера в команде?

– Атмосфера в команде боевая, ребята как никогда хотят побеждать. Никому не нравится нынешняя ситуация в таблице УПЛ.

– Вы в этом году еще не выходили на поле. Какая причина, у вас травма?

– Да, у меня травма. К сожалению, не получилось решить вопрос без хирургического вмешательства. Две недели назад была сделана операция. Реабилитация займет 6-8 недель.

В текущем сезоне 32-летний Ткачук в составе «Металлиста 1925» провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Сейчас харьковская команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков в 25 поединках.

Ранее нападающий харьковского «Металлиста 1925» Алексей Сидоров прокомментировал ничью с киевской «Оболонью» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ.