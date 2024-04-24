Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Основной защитник Металлиста 1925 перенес операцию
Украина. Премьер лига
24 апреля 2024, 19:10 |
302
0

Основной защитник Металлиста 1925 перенес операцию

Футболист выбыл на длительный срок

24 апреля 2024, 19:10 |
302
0
Основной защитник Металлиста 1925 перенес операцию
ФК Металлист 1925. Евгений Ткачук

Защитник «Металлиста 1925» Евгений Ткачук в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о безвыигрышной серии харьковской команды под руководством Виктора Скрипника и сообщил о сроках своего восстановления после операции.

– Евгений, команда под руководством Виктора Скрипника еще не одерживала победы. Как считаете, почему не удается прервать черную серию?
– Да, к сожалению, пока что нам не удалось добыть три зачетных балла в весенней части. Я думаю, здесь классическая ситуация. Когда приходит новый тренер, команде надо привыкнуть к новым требованиям. На это нужно время.

– Какая сейчас атмосфера в команде?
– Атмосфера в команде боевая, ребята как никогда хотят побеждать. Никому не нравится нынешняя ситуация в таблице УПЛ.

– Вы в этом году еще не выходили на поле. Какая причина, у вас травма?
– Да, у меня травма. К сожалению, не получилось решить вопрос без хирургического вмешательства. Две недели назад была сделана операция. Реабилитация займет 6-8 недель.

В текущем сезоне 32-летний Ткачук в составе «Металлиста 1925» провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Сейчас харьковская команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков в 25 поединках.

Ранее нападающий харьковского «Металлиста 1925» Алексей Сидоров прокомментировал ничью с киевской «Оболонью» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ.

По теме:
Ярослав МАРТЫНЮК: «Диназу банально не хватает сыгранности»
Защитником Ворсклы интересуются не только Полесье и Маккаби
СОСЕНКО: «Скляр – бесстрашный футболист, поэтому его называют Гаскойном»
Металлист 1925 Андрей Ткачук инсайд травма
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Футбол | 23 апреля 2024, 22:36 40
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ

Украинский вратарь летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Источник: Судаков – главный приоритет Наполи, но есть ряд проблем
Футбол | 24 апреля 2024, 15:12 6
Источник: Судаков – главный приоритет Наполи, но есть ряд проблем
Источник: Судаков – главный приоритет Наполи, но есть ряд проблем

Инсайд о ведущем игроке Шахтера от итальянского СМИ

Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
Футбол | 24.04.2024, 12:20
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Футбол | 24.04.2024, 06:25
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши назвала стадион, на котором сыграет с Украиной
Футбол | 24.04.2024, 17:57
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши назвала стадион, на котором сыграет с Украиной
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши назвала стадион, на котором сыграет с Украиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
22.04.2024, 21:45 12
Футбол
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
23.04.2024, 03:55
Футбол
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
24.04.2024, 07:01 8
Футбол
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
23.04.2024, 14:18 2
Теннис
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
23.04.2024, 13:45 31
Футбол
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
24.04.2024, 08:01 1
Футбол
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
22.04.2024, 17:55 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем