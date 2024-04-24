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  4. Алексей СИДОРОВ: «Нам нужны три очка в каждой игре»
Украина. Премьер лига
24 апреля 2024, 09:53 |
190
0

Алексей СИДОРОВ: «Нам нужны три очка в каждой игре»

Нападающий «Металлиста 1925» прокомментировал ничью с «Оболонью»

24 апреля 2024, 09:53 |
190
0
Алексей СИДОРОВ: «Нам нужны три очка в каждой игре»
ФК Металлист 1925. Алексей Сидоров

Нападающий харьковского «Металлиста 1925» Алексей Сидоров прокомментировал ничью с киевской «Оболонью» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ.

– Первый тайм мы начали не очень, но дальше игра выровнялась. Уже во втором тайме, я считаю, что мы полностью переиграли команду-соперника, однако подвела реализация.

– Тебе удалось сравнять счет, можешь вспомнить тот эпизод?

– Была навесная передача с фланга, я ворвался в штрафную площадку, и замкнул этот навес ударом головой.

– Почему такие разные таймы в исполнении «Металлиста 1925»?

– Видимо, из-за того, что «Оболони» хорошо удалось начало матча. Мы пропустили такой гол, игрок бы с очень дальней дистанции, ему повезло, он попал, вероятно в мертвую точку, вратарю не удалось дотянуться. Мы бежали вперед, хотели сравнять счет быстро, но смогли это сделать только во втором тайме. Имели моменты, чтобы не только сравнять счет, но и выйти вперед. Но, повторюсь, подвела реализация.

– А в концовке матча уже «Оболонь» имела шансы, чтобы вырвать победу. Сегодня соперник был лучше готов физически?

– Я не могу сказать, что мы плохо готовы физически. Были моменты, как и у них, так и у нас.

– Третья подряд ничья – это плохо или хорошо, по твоему мнению?

– Одно очко – это лучше, чем ноль. Однако нам нужны три очка в каждой игре, чтобы исправить ситуацию, в которой мы находимся.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Металлист 1925
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