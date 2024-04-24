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Англия
24 апреля 2024, 18:25 | Обновлено 24 апреля 2024, 18:43
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Названы худший и лучший трансферы МЮ при тен Хаге

16 подписаний «красных дьяволов» распределены по успешности

24 апреля 2024, 18:25 | Обновлено 24 апреля 2024, 18:43
101
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Названы худший и лучший трансферы МЮ при тен Хаге
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг и Антони

Дана оценка трансферам «Манчестер Юнайтед» при нынешнем главном тренере команды Эрике тен Хаге.

Последнюю, 16-ю, позицию в рейтинге подписаний «красных дьяволов» при нидерландском специалисте занял переход бразильского вингера Антони за 95 млн евро. Примечательно, что он перешел в «Ман Юнайтед» из «Аякса» - бывшей команды тен Хага.

Реестр успешности трансферов «Ман Юнайтед» при Эрике тен Хаге

  • 1. Андре Онана (за 50,2 млн евро из «Интера»)
  • 2. Тирелл Маласиа (за 15 млн евро из «Фейеноорда»)
  • 3. Расмус Хейлунд (за 73,9 млн евро из «Аталанты»)
  • 4. Лисандро Мартинес (за 57,37 млн евро из «Аякса»)
  • 5. Алтай Байындыр (за 5 млн евро из «Галатасарая»)
  • 6. Кристиан Эриксен (свободный агент)
  • 7. Марсель Забитцер (в аренду из «Баварии»)
  • 8. Джек Батленд (в аренду из «Кристал Пэлас»)
  • 9. Джонни Эванс (свободный агент)
  • 10. Мартин Дубравка (в аренду из «Ньюкасла» за 2,3 млн евро)
  • 11. Серхио Регилон (в аренду из «Тоттенхэма»)
  • 12. Мэйсон Маунт (за 64,2 млн евро из «Челси»)
  • 13. Ваут Вегорст (в аренду из «Бернли» за 2,96 млн евро)
  • 14. Софьян Амрабат (в аренду из «Фиорентины» за 9 млн евро)
  • 15. Каземиро (за 70,65 млн евро из «Реала»)
  • 16. Антони (за 95 млн евро из «Аякса»)

Ранее Эрик тен Хаг рассказал о задачах «Манчестер Юнайтед» на финал Кубка Англии.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: ESPN
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