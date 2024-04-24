Названы худший и лучший трансферы МЮ при тен Хаге

Дана оценка трансферам «Манчестер Юнайтед» при нынешнем главном тренере команды Эрике тен Хаге.

Последнюю, 16-ю, позицию в рейтинге подписаний «красных дьяволов» при нидерландском специалисте занял переход бразильского вингера Антони за 95 млн евро. Примечательно, что он перешел в «Ман Юнайтед» из «Аякса» - бывшей команды тен Хага.

Реестр успешности трансферов «Ман Юнайтед» при Эрике тен Хаге

1. Андре Онана (за 50,2 млн евро из «Интера»)

2. Тирелл Маласиа (за 15 млн евро из «Фейеноорда»)

3. Расмус Хейлунд (за 73,9 млн евро из «Аталанты»)

4. Лисандро Мартинес (за 57,37 млн евро из «Аякса»)

5. Алтай Байындыр (за 5 млн евро из «Галатасарая»)

6. Кристиан Эриксен (свободный агент)

7. Марсель Забитцер (в аренду из «Баварии»)

8. Джек Батленд (в аренду из «Кристал Пэлас»)

9. Джонни Эванс (свободный агент)

10. Мартин Дубравка (в аренду из «Ньюкасла» за 2,3 млн евро)

11. Серхио Регилон (в аренду из «Тоттенхэма»)

12. Мэйсон Маунт (за 64,2 млн евро из «Челси»)

13. Ваут Вегорст (в аренду из «Бернли» за 2,96 млн евро)

14. Софьян Амрабат (в аренду из «Фиорентины» за 9 млн евро)

15. Каземиро (за 70,65 млн евро из «Реала»)

16. Антони (за 95 млн евро из «Аякса»)

Ранее Эрик тен Хаг рассказал о задачах «Манчестер Юнайтед» на финал Кубка Англии.