Англия24 апреля 2024, 18:25 | Обновлено 24 апреля 2024, 18:43
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Названы худший и лучший трансферы МЮ при тен Хаге
16 подписаний «красных дьяволов» распределены по успешности
24 апреля 2024, 18:25 | Обновлено 24 апреля 2024, 18:43
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Дана оценка трансферам «Манчестер Юнайтед» при нынешнем главном тренере команды Эрике тен Хаге.
Последнюю, 16-ю, позицию в рейтинге подписаний «красных дьяволов» при нидерландском специалисте занял переход бразильского вингера Антони за 95 млн евро. Примечательно, что он перешел в «Ман Юнайтед» из «Аякса» - бывшей команды тен Хага.
Реестр успешности трансферов «Ман Юнайтед» при Эрике тен Хаге
- 1. Андре Онана (за 50,2 млн евро из «Интера»)
- 2. Тирелл Маласиа (за 15 млн евро из «Фейеноорда»)
- 3. Расмус Хейлунд (за 73,9 млн евро из «Аталанты»)
- 4. Лисандро Мартинес (за 57,37 млн евро из «Аякса»)
- 5. Алтай Байындыр (за 5 млн евро из «Галатасарая»)
- 6. Кристиан Эриксен (свободный агент)
- 7. Марсель Забитцер (в аренду из «Баварии»)
- 8. Джек Батленд (в аренду из «Кристал Пэлас»)
- 9. Джонни Эванс (свободный агент)
- 10. Мартин Дубравка (в аренду из «Ньюкасла» за 2,3 млн евро)
- 11. Серхио Регилон (в аренду из «Тоттенхэма»)
- 12. Мэйсон Маунт (за 64,2 млн евро из «Челси»)
- 13. Ваут Вегорст (в аренду из «Бернли» за 2,96 млн евро)
- 14. Софьян Амрабат (в аренду из «Фиорентины» за 9 млн евро)
- 15. Каземиро (за 70,65 млн евро из «Реала»)
- 16. Антони (за 95 млн евро из «Аякса»)
Ранее Эрик тен Хаг рассказал о задачах «Манчестер Юнайтед» на финал Кубка Англии.
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