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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Побеждать – это наш менталитет. Именно поэтому мы успешны»
Англия
24 апреля 2024, 12:01 |
130
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Побеждать – это наш менталитет. Именно поэтому мы успешны»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о задачах на финал Кубка Англии

24 апреля 2024, 12:01 |
130
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Побеждать – это наш менталитет. Именно поэтому мы успешны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о задачах на финальный матч Кубка Англии 2023/24 против «Манчестер Сити»:

«Мы не довольны тем, что попали в финал Кубка Англии, мы хотим его выиграть. Это то, к чему мы будем идти, и это наш менталитет. Вот почему мы добиваемся успеха. Поэтому я успешен на протяжении 10 лет как менеджер, я всегда добываю максимум с каждой командой».

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Игра «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» состоится 25 мая 2024 года в 17:00 по киевскому времени. Поединок традиционно для финальных матчей Кубка Англии состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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