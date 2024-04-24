Рио ФЕРДИНАНД: «Челси нужно покупать опытных игроков»

Легендарный экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд считает, что главной проблемой «Челси» является нехватка опытных игроков:

«Я бы сказал, что если вы потратили миллиард фунтов на потенциал, то вы не можете уволить тренера. Мне очень интересно посмотреть, как пройдет это лето с точки зрения ситуации с менеджментом.

Мы уже говорили ранее, где тот опыт, когда в игре наступают переломные моменты? Где люди и характеры, которые будут тянуть за собой молодых игроков? Основным на скамейке запасных был Тьяго Силва, но ему уже 38 лет. Им нужно покупать опытных игроков.

Вы смотрите на команду, которая на данный момент является лучшей командой в Европе по результатам, а именно на «Байер» Леверкузен. У них много молодых игроков. Кто был одним из главных новичков, которых он приобрел? Джака. Хаби Алонсо вышел на рынок и купил Джаку. Опыт!».

Вчера «Челси» проиграл 0:5 «Арсеналу» в матче АПЛ.