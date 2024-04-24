Ярослав МАРТЫНЮК: «Диназу банально не хватает сыгранности»

Ожесточенная борьба идет не только за повышение в классе, но и за сохранение «прописки» в Первой лиге

Игрок «Диназа» Ярослав Мартынюк эксклюзивно для Sport.ua оценил уровень подготовки команд группы «Выбывание»:

«Он низкий, хотя, на мой взгляд, те клубы, что на первом этапе соревновались в группе «А», более квалифицированы.

Что же касается «Диназа», то его состав перед началом весенней части сезона кардинально изменился. К сожалению, нам еще не хватает сыгранности и это негативно влияет на стабильность. Впереди еще пять туров, но разве что «Буковине», «Подолью» и «Ниве» уже не грозит понижение в классе.

Остальные семь команд прилагают усилия, чтобы не занять три последних места и избежать прямого вылета.

Цвета «Диназа» защищает немало опытных игроков и это должно помочь вышгородцам на финишной прямой продемонстрировать свои лучшие качества».

Напомним, что ранее состоялись еще четыре матча в рамках пятого тура второго этапа Первой лиги.