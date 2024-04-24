Защитником Ворсклы интересуются не только Полесье и Маккаби

Несколько отечественных и зарубежных клубов обратили внимание на 19-летнего защитника полтавской «Ворсклы» и молодежной сборной Украины Илью Крупского.

Как стало известно Sport.ua, кроме житомирского «Полесья», к футболисту также проявлял интерес харьковский «Металлист 1925» в лице главного тренера Виктора Скрипника, который сотрудничал с футболистом во время работы в полтавской «Ворскле» и под руководством которого Крупский стал игроком основной обоймы полтавчан.

По имеющейся информации, после удачного дебюта в молодежной сборной Украины (U-21) в матче против Марокко, а затем официальной игры отбора Евро против команды Азербайджана (3:0) на футболиста обратили внимание также скауты трех испанских клубов и одного клуба из английской Премьер-лиги. Кроме того, ранее Крупский вошел в шорт-лист пражской «Спарты» и «Маккаби» из Хайфы.

В нынешнем сезоне УПЛ Илья Крупский провел в составе «Ворсклы» 18 матчей.

Ранее агент футболиста Константин Сосенко подтвердил интерес к футболисту со стороны украинских и зарубежных клубов.