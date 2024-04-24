Агент игрока Ворсклы назвал зарубежные клубы, интересующиеся его клиентом

Константин Сосенко, агент защитника полтавской «Ворсклы» Ильи Крупского, подтвердил интерес житомирского «Полесья» к 19-летнему футболисту, а также назвал зарубежные клубы, следящие за его клиентом:

«Я подтверждаю интерес «Полесья» к Крупскому, но о суммах говорить не буду. Также есть интерес от зарубежных клубов. Им интересуется «Спарта» (Прага), и не только. На финал Кубка Украины посмотреть за Крупским приедут скауты «Маккаби» (Хайфа)».

В сезоне 2023/24 Илья Крупский сыграл 18 матчей УПЛ и 3 поединка Кубка Украины. Забитыми мячами отличиться не удалось.