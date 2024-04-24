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  4. Агент игрока Ворсклы назвал зарубежные клубы, интересующиеся его клиентом
Украина. Премьер лига
24 апреля 2024, 15:55 |
626
0

Агент игрока Ворсклы назвал зарубежные клубы, интересующиеся его клиентом

На Илью Крупского претендует не только «Полесье»

24 апреля 2024, 15:55 |
626
0
Агент игрока Ворсклы назвал зарубежные клубы, интересующиеся его клиентом
УПЛ. Илья Крупский

Константин Сосенко, агент защитника полтавской «Ворсклы» Ильи Крупского, подтвердил интерес житомирского «Полесья» к 19-летнему футболисту, а также назвал зарубежные клубы, следящие за его клиентом:

«Я подтверждаю интерес «Полесья» к Крупскому, но о суммах говорить не буду. Также есть интерес от зарубежных клубов. Им интересуется «Спарта» (Прага), и не только. На финал Кубка Украины посмотреть за Крупским приедут скауты «Маккаби» (Хайфа)».

В сезоне 2023/24 Илья Крупский сыграл 18 матчей УПЛ и 3 поединка Кубка Украины. Забитыми мячами отличиться не удалось.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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