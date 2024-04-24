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Англия
24 апреля 2024, 17:30 | Обновлено 24 апреля 2024, 17:31
441
1

Гвардиола оценил честность арбитров АПЛ

Испанский тренер – о работе служителей Фемиды

24 апреля 2024, 17:30 | Обновлено 24 апреля 2024, 17:31
441
1
Гвардиола оценил честность арбитров АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мнением о праве клубов Английской Премьер-лиги сомневаться в честности арбитров

«В каждой лиге всегда есть такие проблемы. И их будет все больше и больше, но, конечно, я никогда не сомневался [в честности арбитров].

Арбитры хотят выполнять свою работу как можно лучше. Они чувствуют давление. Мы давим на них из-за страсти к игре. Но когда я сижу здесь и размышляю, они стараются сделать все возможное и находятся под пристальным вниманием камер.

Они совершают ошибки, им плохо. Но это нормально. Когда они выполняют работу, они хотят сделать ее хорошо. Игра настолько сложна, она быстрая и стремительная, что решения нужно принимать в одно мгновение. Это нелегко», - рассказал Гвардиола.

Ранее известный британский журналист упрекнул Жузепа Гвардиолу в лицемерии.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Жузеп Гвардиола
Юрій Остроумов Источник: BBC
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ErichШевченкоMaria
Вот бы английскую бригаду пригласить на матч Шахтёр-Динамо.
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