Шахтер отпустит скандального игрока, который был оштрафован на 300 тыс грн
Марино Пушич больше не рассчитывает на Хусрава Тоирова
19-летний вингер Хусрав Тоиров из Таджикистана покинет донецкий «Шахтер» в летнее трансферное окно.
Об этом сообщает «Футбол24». По информации источника, главный тренер «горняков» Марино Пушич больше не рассчитывает на футболиста, а за команду U-19 Тоиров не сможет сыграть из-за возраста.
Источник отмечает, что «Шахтер» не намерен продавать Тоирова в клубы из россии. Такой нюанс достаточно важен и актуален, учитывая недавний скандал, в который попал Хусрав.
Тоиров лайкнул публикацию российского СМИ с результатом матча россия – Сербия (4:0). Руководство «Шахтера» оштрафовало игрока на 300 тысяч гривен и пообещало перечислить деньги на нужды ВСУ.
Если на Хусрава не будет претендента за границей, то тогда «горняки» намерены отдать его в аренду любому клубу из УПЛ.
Тоиров присоединился к «Шахтеру» в марте 2023 года. Вингер успел провести за первую команду клуба лишь два матча, преимущественно играя за молодежку.
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