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Украина. Премьер лига
24 апреля 2024, 16:15 | Обновлено 24 апреля 2024, 16:29
1977
0

Шахтер отпустит скандального игрока, который был оштрафован на 300 тыс грн

Марино Пушич больше не рассчитывает на Хусрава Тоирова

24 апреля 2024, 16:15 | Обновлено 24 апреля 2024, 16:29
1977
0
Шахтер отпустит скандального игрока, который был оштрафован на 300 тыс грн
ФК Шахтер. Хусрав Тоиров

19-летний вингер Хусрав Тоиров из Таджикистана покинет донецкий «Шахтер» в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает «Футбол24». По информации источника, главный тренер «горняков» Марино Пушич больше не рассчитывает на футболиста, а за команду U-19 Тоиров не сможет сыграть из-за возраста.

Источник отмечает, что «Шахтер» не намерен продавать Тоирова в клубы из россии. Такой нюанс достаточно важен и актуален, учитывая недавний скандал, в который попал Хусрав.

Тоиров лайкнул публикацию российского СМИ с результатом матча россия – Сербия (4:0). Руководство «Шахтера» оштрафовало игрока на 300 тысяч гривен и пообещало перечислить деньги на нужды ВСУ.

Если на Хусрава не будет претендента за границей, то тогда «горняки» намерены отдать его в аренду любому клубу из УПЛ.

Тоиров присоединился к «Шахтеру» в марте 2023 года. Вингер успел провести за первую команду клуба лишь два матча, преимущественно играя за молодежку.

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Хусрав Тоиров трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Шахтер Донецк Марино Пушич
Даниил Агарков Источник: Футбол 24
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