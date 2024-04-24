Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Тиаго Силва
Защитник «Челси» вернется во «Флуминенсе»
Опытный центральный защитник Тиаго Силва, который покинет «Челси» в конце нынешнего сезона, определился со своим следующим клубом. По информации бразильских СМИ, он вернется во «Флуминенсе».
Устная договоренность между сторонами уже есть. Официально о подписании контракта могут объявить уже в ближайшие дни.
Тиаго Силва ранее находился в академии «Флуминенсе» в 1998 – 200 годах и выступал за первую команду клуба в 2006 – 2009 годах.
В нынешнем сезоне на счету 39-летнего ветерана 4 гола в 33 матчах за «Челси» во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тони Кроос считает, что Андреас Кристенсен придерживал его во время забитого мяча
Ральф Рангник действительно является кандидатом на должность главного тренера мюнхенской команды