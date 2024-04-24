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Бразилия
24 апреля 2024, 16:11 | Обновлено 24 апреля 2024, 16:12
425
0

Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Тиаго Силва

Защитник «Челси» вернется во «Флуминенсе»

24 апреля 2024, 16:11 | Обновлено 24 апреля 2024, 16:12
425
0
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Тиаго Силва
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

Опытный центральный защитник Тиаго Силва, который покинет «Челси» в конце нынешнего сезона, определился со своим следующим клубом. По информации бразильских СМИ, он вернется во «Флуминенсе».

Устная договоренность между сторонами уже есть. Официально о подписании контракта могут объявить уже в ближайшие дни.

Тиаго Силва ранее находился в академии «Флуминенсе» в 1998 – 200 годах и выступал за первую команду клуба в 2006 – 2009 годах.

В нынешнем сезоне на счету 39-летнего ветерана 4 гола в 33 матчах за «Челси» во всех турнирах.

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Тиаго Силва Челси Флуминенсе свободный агент
Олег Дидух Источник: Goal.com
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