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Италия
24 апреля 2024, 15:23 |
216
0

Тренер, который работал в россии, может возглавить Милан

Доменико Тедеско попал в шорт-лист «россонери»

24 апреля 2024, 15:23 |
216
0
Тренер, который работал в россии, может возглавить Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

«Милан» сейчас занимается поисками главного тренера на следующий сезон после того, как руководство клуба приняло решение летом прекратить сотрудничество со Стефано Пиоли.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» рассматривает возможность приглашения главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско. Лишь в прошлом месяце 38-летний специалист продлил свой контракт со сборной Бельгии до лета 2026 года.

Отметим, что Тедеско в 2019 – 2021 годах работал в московском «спартаке». Сборная Бельгии является соперником сборной Украины по группе на Евро-2024.

Кроме Тедеско, «Милан» рассматривает кандидатуры Сержиу Консейсау, Марко Розе и Марка Ван Боммеля.

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Милан Доменико Тедеско сборная Бельгии по футболу
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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