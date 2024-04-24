АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД — о чемпионской гонке: «Впереди у нас пять финалов»

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о шансах мерсисайдцев на чемпионство в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Я думаю, что на данном этапе сезона вероятность того, что «Манчестер Сити» потеряет очки, мала. Это связано с тем, что подобное крайне редко случалось в прошлом. Но нам нужно быть на своей позиции. Прошлая неделя была разочаровывающей для нас, мы не добились нужных результатов, не смогли извлечь выгоду. Но если что-то случится, если «Арсенал» и «Манчестер Сити» потеряют очки, тогда мы окажемся в выгодном положении. Отныне у нас впереди пять финалов. Добиться пяти побед из пяти — это единственное, чего мы можем ожидать от самих себя, единственное, к чему должны стремиться», — приводит слова Александер-Арнольда официальный сайт «Ливерпуля».

По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Арсенал». «Ливерпуль» располагается на втором месте, а «Манчестер Сити» — на третьем. Правда, у «горожан» по сравнению с конкурентами в чемпионской гонке одна игра в запасе.