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  4. АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД — о чемпионской гонке: «Впереди у нас пять финалов»
Англия
24 апреля 2024, 14:34 |
241
0

АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД — о чемпионской гонке: «Впереди у нас пять финалов»

Защитник считает, что вероятность потери очков «Манчестер Сити» крайне мала

24 апреля 2024, 14:34 |
241
0
АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД — о чемпионской гонке: «Впереди у нас пять финалов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о шансах мерсисайдцев на чемпионство в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Я думаю, что на данном этапе сезона вероятность того, что «Манчестер Сити» потеряет очки, мала. Это связано с тем, что подобное крайне редко случалось в прошлом. Но нам нужно быть на своей позиции. Прошлая неделя была разочаровывающей для нас, мы не добились нужных результатов, не смогли извлечь выгоду. Но если что-то случится, если «Арсенал» и «Манчестер Сити» потеряют очки, тогда мы окажемся в выгодном положении. Отныне у нас впереди пять финалов. Добиться пяти побед из пяти — это единственное, чего мы можем ожидать от самих себя, единственное, к чему должны стремиться», — приводит слова Александер-Арнольда официальный сайт «Ливерпуля».

По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Арсенал». «Ливерпуль» располагается на втором месте, а «Манчестер Сити» — на третьем. Правда, у «горожан» по сравнению с конкурентами в чемпионской гонке одна игра в запасе.

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Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Арсенал Лондон
Юрій Вишневський Источник: ФК Ливерпуль
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