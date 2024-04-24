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  4. Тренер сборной Португалии по футзалу похвалил инфраструктуру Руха
Украина. Премьер лига
24 апреля 2024, 14:51 |
258
0

Тренер сборной Португалии по футзалу похвалил инфраструктуру Руха

Жорж Браз дал интервью Ассоциации футзала Украины

24 апреля 2024, 14:51 |
258
0
Тренер сборной Португалии по футзалу похвалил инфраструктуру Руха
АФУ. Жорж Браз

Главный тренер сборной Португалии по футзалу Жорж Браз, который проводил семинар для украинских футзальных тренеров, дал интервью Ассоциации футзала Украины.

– Как Вы решились приехать в страну, в которой сейчас война?

– Прежде всего, это честь быть здесь. Многие люди могут быть напуганы приездом в Украину. Я думаю: «Как мы можем быть напуганы, если вы живете здесь каждый день?» Больше всего переживаний – у вас. Поэтому, если мы можем помочь и передать уверенность – можем сказать, что мы здесь, к вашим услугам. Для меня не проблема приехать в Украину. Это честь для меня. Это действительно особенно – быть в вашей стране несмотря на проблемы, с которыми вы живете, чтобы помочь футзальной семье и обменяться знаниями. Это фантастично. Но для меня это не проблема. Это проблемы, с которыми вы живете. Я никогда не видел проблемы в том, что я приезжаю сюда. Поэтому это действительно особое ощущение – быть в Украине со всеми вами.

– Как Ваши друзья, Ваша семья отреагировали на то, что вы приедете в Украину – страну, где ежедневно воздушные тревоги и ежедневные атаки россии с большим количеством ракет и «шахедов»?

– Да, моя дочь не хотела, чтобы я ехал, но я привел ей пример, что мы никогда не должны убегать от проблем других людей. Если у других людей есть проблемы, мы должны быть всегда готовы помочь. Именно так мы должны смотреть на проблемы в мире. В данном случае АФУ захотела организовать совместный семинар, чтобы я помог. Поэтому, я очень рад быть здесь, быть в Украине и помогать.

– Эти тренерские семинары проходят в футбольной академии «Рух». Что можете сказать об инфраструктуре в целом?

– Одна из лучших, которые я видел. Это фантастическая инфраструктура, фантастическая среда. Здесь чувствуется спорт. Быть здесь – это фантастика. Если в будущем я приеду играть в Украину, если мне скажут, что это здесь, я прибегу. Я имел честь познакомиться с владельцем вчера вечером, и я передал ему огромные поздравления. Спасибо ему за эту инвестицию и больше всего за то, что столько детей занимаются здесь спортом и развиваются в футболе. Это одна из лучших инфраструктур и одна из лучших академий, которые я видел во многих местах, где я уже побывал по всему миру.

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Дмитро Вербинський Источник: Ассоциация футзала Украины
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