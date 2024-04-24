Тренер сборной Португалии по футзалу похвалил инфраструктуру Руха

Главный тренер сборной Португалии по футзалу Жорж Браз, который проводил семинар для украинских футзальных тренеров, дал интервью Ассоциации футзала Украины.

– Как Вы решились приехать в страну, в которой сейчас война?

– Прежде всего, это честь быть здесь. Многие люди могут быть напуганы приездом в Украину. Я думаю: «Как мы можем быть напуганы, если вы живете здесь каждый день?» Больше всего переживаний – у вас. Поэтому, если мы можем помочь и передать уверенность – можем сказать, что мы здесь, к вашим услугам. Для меня не проблема приехать в Украину. Это честь для меня. Это действительно особенно – быть в вашей стране несмотря на проблемы, с которыми вы живете, чтобы помочь футзальной семье и обменяться знаниями. Это фантастично. Но для меня это не проблема. Это проблемы, с которыми вы живете. Я никогда не видел проблемы в том, что я приезжаю сюда. Поэтому это действительно особое ощущение – быть в Украине со всеми вами.

– Как Ваши друзья, Ваша семья отреагировали на то, что вы приедете в Украину – страну, где ежедневно воздушные тревоги и ежедневные атаки россии с большим количеством ракет и «шахедов»?

– Да, моя дочь не хотела, чтобы я ехал, но я привел ей пример, что мы никогда не должны убегать от проблем других людей. Если у других людей есть проблемы, мы должны быть всегда готовы помочь. Именно так мы должны смотреть на проблемы в мире. В данном случае АФУ захотела организовать совместный семинар, чтобы я помог. Поэтому, я очень рад быть здесь, быть в Украине и помогать.

– Эти тренерские семинары проходят в футбольной академии «Рух». Что можете сказать об инфраструктуре в целом?

– Одна из лучших, которые я видел. Это фантастическая инфраструктура, фантастическая среда. Здесь чувствуется спорт. Быть здесь – это фантастика. Если в будущем я приеду играть в Украину, если мне скажут, что это здесь, я прибегу. Я имел честь познакомиться с владельцем вчера вечером, и я передал ему огромные поздравления. Спасибо ему за эту инвестицию и больше всего за то, что столько детей занимаются здесь спортом и развиваются в футболе. Это одна из лучших инфраструктур и одна из лучших академий, которые я видел во многих местах, где я уже побывал по всему миру.