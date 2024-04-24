Экс-футболист Говерлы стал советником председателя правления зенита

Бывший полузащитник ужгородской «Говерлы» Дамьен Ле Таллек назначен на должность советника председателя правления «зенита» александра медведева, сообщает пресс-служба питерского клуба.

«Специалист сфокусируется на развитии партнерских отношений с футбольными клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также на селекционной деятельности в этих регионах», — говорится в сообщении.

Отметим, что Ле Таллек защищал цвета «Говерлы» в 2012-2014 годах, после чего, помимо прочего, выступал в стране-террористе за «мордовию» и московское «торпедо». Также Ле Таллек женат на гражданке рф, а в 2020 году сам получил российское гражданство. Последним клубом футболиста стал вьетнамский «Ханой».