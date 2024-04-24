Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-футболист Говерлы стал советником председателя правления зенита
Россия
24 апреля 2024, 13:08 | Обновлено 24 апреля 2024, 13:09
708
1

Экс-футболист Говерлы стал советником председателя правления зенита

Дамьен Ле Таллек в 2020 году получил российское гражданство

24 апреля 2024, 13:08 | Обновлено 24 апреля 2024, 13:09
708
1
Экс-футболист Говерлы стал советником председателя правления зенита
Getty Images/Global Images Ukraine. Дамьен Ле Таллек

Бывший полузащитник ужгородской «Говерлы» Дамьен Ле Таллек назначен на должность советника председателя правления «зенита» александра медведева, сообщает пресс-служба питерского клуба.

«Специалист сфокусируется на развитии партнерских отношений с футбольными клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также на селекционной деятельности в этих регионах», — говорится в сообщении.

Отметим, что Ле Таллек защищал цвета «Говерлы» в 2012-2014 годах, после чего, помимо прочего, выступал в стране-террористе за «мордовию» и московское «торпедо». Также Ле Таллек женат на гражданке рф, а в 2020 году сам получил российское гражданство. Последним клубом футболиста стал вьетнамский «Ханой».

По теме:
САБО: «У Тимощук мозгов нет, раз никак не успокоится. Он предал страну»
КОПОЛОВЕЦ: «Ракицкий и Воронин сделали выбор, уехав из рф, а Тимощук – нет»
Александр АЛИЕВ: «Тимощук заслужил на смертную казнь. Пусть его засудят»
Дамьен Ле Таллек Зенит Санкт-Петербург Говерла Ужгород
Юрій Вишневський
Юрій Вишневський Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 24 апреля 2024, 06:02 2
Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Футбол | 23 апреля 2024, 13:45 31
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов

Украинский вратарь летом может перейти в другую команду

Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Футбол | 23.04.2024, 23:59
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Не только Ливерпуль. Экс-тренер Шахтера заинтересовал еще один клуб АПЛ
Футбол | 24.04.2024, 11:30
Не только Ливерпуль. Экс-тренер Шахтера заинтересовал еще один клуб АПЛ
Не только Ливерпуль. Экс-тренер Шахтера заинтересовал еще один клуб АПЛ
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Футбол | 23.04.2024, 20:17
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ya_3
Нах нам ця новина?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
22.04.2024, 17:55 34
Футбол
Костюк рассказала, почему проиграла Рыбакиной в финале турнира в Штутгарте
Костюк рассказала, почему проиграла Рыбакиной в финале турнира в Штутгарте
22.04.2024, 11:50 4
Теннис
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
24.04.2024, 07:01 8
Футбол
В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?
В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?
22.04.2024, 09:47 1
Футбол
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
23.04.2024, 03:55
Футбол
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
23.04.2024, 12:00
Футбол
Завершился Турнир претендентов по шахматам. Кто сыграет за мировую корону?
Завершился Турнир претендентов по шахматам. Кто сыграет за мировую корону?
22.04.2024, 12:50
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем