Экс-футболист Говерлы стал советником председателя правления зенита
Дамьен Ле Таллек в 2020 году получил российское гражданство
Бывший полузащитник ужгородской «Говерлы» Дамьен Ле Таллек назначен на должность советника председателя правления «зенита» александра медведева, сообщает пресс-служба питерского клуба.
«Специалист сфокусируется на развитии партнерских отношений с футбольными клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также на селекционной деятельности в этих регионах», — говорится в сообщении.
Отметим, что Ле Таллек защищал цвета «Говерлы» в 2012-2014 годах, после чего, помимо прочего, выступал в стране-террористе за «мордовию» и московское «торпедо». Также Ле Таллек женат на гражданке рф, а в 2020 году сам получил российское гражданство. Последним клубом футболиста стал вьетнамский «Ханой».
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