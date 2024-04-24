Журналист: «Если Эвертон вылетит, то другой клуб АПЛ захочет Миколенко»

Британский журналист изданий The Guardian, Football Ramble, Talksport, Stan Sport Football Энди Брассел оценил выступления украинских легионеров в этом сезоне Английской Премьер-лиги:

«Илья Забарный очень хорошо адаптировался и особенно хорошо справился с тем, что «Борнмут» перестроился на совершенно новые идеи под руководством Андони Ираолы. Это не самая простая задача для защитника, когда даже трудно бывает привыкнуть к игре в защите в АПЛ. Оценка – 7.5/10.

Егор Ярмолюк хорошо выглядит в матчах за «Брентфорд». Не ожидал от него такого стремительного прогресса, но он производит впечатление своей игрой за команду, которая борется в нижней части турнирной таблицы. Оценка – 7/10.

Виталий Миколенко – один из самых заметных исполнителей в многострадальном «Эвертоне». Если случится худшее и «ириски» вылетят, то я уверен, что другая команда АПЛ захочет его подписать. Оценка – 7/10.

В «Челси» Мудрик прошел крутой период обучения. Они были довольно нестабильными и непоследовательными, но в своей лучшей форме Михаил был действительно хорош. Он все еще пытается держать уровень каждую неделю, но это несомненное улучшение по сравнению с прошлым сезоном. Оценка – 6.5/10.

Александр Зинченко был действительно ценным для «Арсенала» с момента своего перехода. И сейчас он все еще имеет влияние на команду, но большую часть сезона он боролся за свою лучшую форму. Оценка – 6/10».

Ранее оценил выступления украинцев в АПЛ другой британский журналист Рассел Тейлор.