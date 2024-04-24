Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист: «Если Эвертон вылетит, то другой клуб АПЛ захочет Миколенко»
Англия
24 апреля 2024, 12:47 |
1074
5

Журналист: «Если Эвертон вылетит, то другой клуб АПЛ захочет Миколенко»

Энди Брассел оценил выступления украинских легионеров в этом сезоне АПЛ

24 апреля 2024, 12:47 |
1074
5
Журналист: «Если Эвертон вылетит, то другой клуб АПЛ захочет Миколенко»
Getty Images/Global Images Ukraine

Британский журналист изданий The Guardian, Football Ramble, Talksport, Stan Sport Football Энди Брассел оценил выступления украинских легионеров в этом сезоне Английской Премьер-лиги:

«Илья Забарный очень хорошо адаптировался и особенно хорошо справился с тем, что «Борнмут» перестроился на совершенно новые идеи под руководством Андони Ираолы. Это не самая простая задача для защитника, когда даже трудно бывает привыкнуть к игре в защите в АПЛ. Оценка – 7.5/10.

Егор Ярмолюк хорошо выглядит в матчах за «Брентфорд». Не ожидал от него такого стремительного прогресса, но он производит впечатление своей игрой за команду, которая борется в нижней части турнирной таблицы. Оценка – 7/10.

Виталий Миколенко – один из самых заметных исполнителей в многострадальном «Эвертоне». Если случится худшее и «ириски» вылетят, то я уверен, что другая команда АПЛ захочет его подписать. Оценка – 7/10.

В «Челси» Мудрик прошел крутой период обучения. Они были довольно нестабильными и непоследовательными, но в своей лучшей форме Михаил был действительно хорош. Он все еще пытается держать уровень каждую неделю, но это несомненное улучшение по сравнению с прошлым сезоном. Оценка – 6.5/10.

Александр Зинченко был действительно ценным для «Арсенала» с момента своего перехода. И сейчас он все еще имеет влияние на команду, но большую часть сезона он боролся за свою лучшую форму. Оценка – 6/10».

Ранее оценил выступления украинцев в АПЛ другой британский журналист Рассел Тейлор.

По теме:
Британский журналист: «Мудрик сделал большой вклад в прогресс Челси»
Ливерпуль ведет переговоры по трансферу тренера нидерландского гранда
«Выглядел потерянным». Британские СМИ оценили игру Мудрика с Арсеналом
Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Михаил Мудрик Челси Илья Забарный Егор Ярмолюк
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Футбол | 24 апреля 2024, 07:01 8
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина

По последним слухам, Андрей не согласился на продление контракта и может покинуть клуб

Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Футбол | 23 апреля 2024, 13:45 31
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов

Украинский вратарь летом может перейти в другую команду

Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Футбол | 23.04.2024, 22:36
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Британский журналист оценил выступления всех украинцев в этом сезоне АПЛ
Футбол | 24.04.2024, 11:50
Британский журналист оценил выступления всех украинцев в этом сезоне АПЛ
Британский журналист оценил выступления всех украинцев в этом сезоне АПЛ
«Осталось четыре финала». Зинченко оценил разгром Челси в АПЛ
Футбол | 24.04.2024, 12:11
«Осталось четыре финала». Зинченко оценил разгром Челси в АПЛ
«Осталось четыре финала». Зинченко оценил разгром Челси в АПЛ
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
Эвертон не вылетит. Разве что еще очки снимут.
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
potemkin78
Арсенал? он бы им пригодился
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
anacreon
Можливо Евертон це просто рівень Миколенка. Не всім грати в Сіті чи Барселоні. Якщо і заберуть, то в такий самий клуб за рівнем. Типу Борнмута, Крістал Пелас... Вже хай краще сидить в Евертоні.
Його люблять вболівальники, він грає кожен матч. Він там щасливий.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?
В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?
22.04.2024, 09:47 1
Футбол
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
23.04.2024, 07:25 29
Футбол
Райан Гарсия назвал желаемого соперника после победы над Хейни
Райан Гарсия назвал желаемого соперника после победы над Хейни
22.04.2024, 11:46
Бокс
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
22.04.2024, 21:45 12
Футбол
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
22.04.2024, 09:19 2
Теннис
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
22.04.2024, 17:55 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем