«Осталось четыре финала». Зинченко оценил разгром Челси в АПЛ

Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко в Instagram коротко оценил разгромную победу над «Челси» со счетом 5:0.

«Невероятная работа в исполнении ребят. Осталось четыре финала», – отметил Зинченко, который в матче вышел на замену на 72-й минуте встречи.

«Арсенал» вышел в лидеры с 77 очками, у «Ливерпуля» 74 пункта и матч в запасе, а у «Манчестер Сити» 73 очка и два матча в запасе.