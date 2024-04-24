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  4. «Осталось четыре финала». Зинченко оценил разгром Челси в АПЛ
Англия
24 апреля 2024, 12:11 |
415
1

«Осталось четыре финала». Зинченко оценил разгром Челси в АПЛ

Команда вышла в лидеры чемпионата Англии

24 апреля 2024, 12:11 |
415
1
«Осталось четыре финала». Зинченко оценил разгром Челси в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко в Instagram коротко оценил разгромную победу над «Челси» со счетом 5:0.

«Невероятная работа в исполнении ребят. Осталось четыре финала», – отметил Зинченко, который в матче вышел на замену на 72-й минуте встречи.

«Арсенал» вышел в лидеры с 77 очками, у «Ливерпуля» 74 пункта и матч в запасе, а у «Манчестер Сити» 73 очка и два матча в запасе.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Челси Челси
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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lgpaladin
у МанСіті легший графік, аніж у Арсенала
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