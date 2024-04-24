Англия24 апреля 2024, 12:11 |
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«Осталось четыре финала». Зинченко оценил разгром Челси в АПЛ
Команда вышла в лидеры чемпионата Англии
24 апреля 2024, 12:11 |
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Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко в Instagram коротко оценил разгромную победу над «Челси» со счетом 5:0.
«Невероятная работа в исполнении ребят. Осталось четыре финала», – отметил Зинченко, который в матче вышел на замену на 72-й минуте встречи.
«Арсенал» вышел в лидеры с 77 очками, у «Ливерпуля» 74 пункта и матч в запасе, а у «Манчестер Сити» 73 очка и два матча в запасе.
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