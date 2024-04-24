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  4. Мбаппе может отказаться от 130 млн евро, чтобы уйти из ПСЖ
Франция
24 апреля 2024, 10:33 |
541
1

Мбаппе может отказаться от 130 млн евро, чтобы уйти из ПСЖ

Сообщалось, что форвард уже подписал контракт с «Реалом» на пять лет

24 апреля 2024, 10:33 |
541
1
Мбаппе может отказаться от 130 млн евро, чтобы уйти из ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может отказаться от почти 130 млн евро, чтобы покинуть французский клуб. Об этом сообщает журналист и инсайдер Рамон Альварес в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, форвард готов отказаться от бонуса за лояльность и части заработной платы, которую он должен получить в этом сезоне. Суммарно Мбаппе может отказаться от 127,8 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Килиан подписал контракт с «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано на пять лет. Также сообщалось, что Килиан после летнего перехода в Мадрид может заработать суммарно 225 млн евро за пять лет, а подписной бонус для французского форварда за переход на правах свободного агента составит около 150 млн евро.

Отметим, что Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – 180 млн евро.

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Юрій Вишневський Источник: Twitter
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potemkin78
он уже давно перерос ПСЖ, отпустите его
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