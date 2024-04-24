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  4. Конор ГАЛЛАХЕР: «Мы хотим извиниться перед болельщиками»
Англия
24 апреля 2024, 10:33 |
220
0

Конор ГАЛЛАХЕР: «Мы хотим извиниться перед болельщиками»

Полузащитник «Челси» прокомментировал поражение от «Арсенала»

24 апреля 2024, 10:33 |
220
0
Конор ГАЛЛАХЕР: «Мы хотим извиниться перед болельщиками»
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский полузащитник «Челси» Конор Галлахер прокомментировал поражение от лондонского «Арсенала» (0:5) в перенесенном матче 25-го тура Английской Премьер-лиги:

«Мы очень расстроены и разочарованы. Это было не достаточно хорошо. Мы просто хотим извиниться перед нашими поклонниками, которые пришли посмотреть на это.

Это было далеко не лучшее выступление, и мы сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию в следующем матче. Мы начали слишком медленно. Было слишком много ошибок, мы были слишком вялые как коллектив, и мы не были на высоте. Мы должны смотреть только на себя, и нам есть над чем работать.

Мы не можем никого оправдывать или обвинять. Мы просто должны посмотреть на себя как на личность и как на команду. Мы знаем, что можем быть лучше. Возможно, мы устали, но это не является оправданием. Просто сегодня была недостаточно хорошая игра от всех.

Мы, безусловно, прилагаем усилия, и я знаю, как много это значит для ребят. Я знаю, что это было сказано много раз, но мы очень молодая команда с небольшим опытом выступлений в Премьер-лиге. Как вы видели в этом сезоне, у нас было много взлетов и много падений. Мы все еще совершенствуемся и работаем вместе как команда, чтобы попытаться выйти на следующий уровень, и сегодня был один из тех дней, когда мы не были даже близки к нему».

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал - Челси Конор Галлахер
Дмитро Вербинський Источник: ФК Челси
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