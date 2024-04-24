Украинские теннисистки узнали соперниц в парном разряде в Мадриде

Состоялась жеребьевка матчей парного разряда на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.

На этих соревнованиях сыграют 4 украинки, две из которых будут выступать в дуэте.

Матчи первого раунда с участием украинок

Людмила Киченок / Алена Остапенко [5] – Лейла Фернандес / Аранча Рус

Надежда Киченок / Мию Като – Джулиана Олмос / Александра Панова

Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Хезер Уотсон / Сюй Ифань

Отметим, что Калинина и Ястремская сыграют и в одиночном разряде.

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