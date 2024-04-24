WTA24 апреля 2024, 09:15 | Обновлено 24 апреля 2024, 09:37
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Украинские теннисистки узнали соперниц в парном разряде в Мадриде
Две украинки сыграют в тандеме
24 апреля 2024, 09:15 | Обновлено 24 апреля 2024, 09:37
257
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Состоялась жеребьевка матчей парного разряда на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
На этих соревнованиях сыграют 4 украинки, две из которых будут выступать в дуэте.
Матчи первого раунда с участием украинок
Людмила Киченок / Алена Остапенко [5] – Лейла Фернандес / Аранча Рус
Надежда Киченок / Мию Като – Джулиана Олмос / Александра Панова
Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Хезер Уотсон / Сюй Ифань
Отметим, что Калинина и Ястремская сыграют и в одиночном разряде.
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