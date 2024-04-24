Снова динамовцы. Названы лучший футболист и тренер 25-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала лучших игрока и тренера по итогам 25-го тура чемпионата Украины.

Триумфаторами стали представители «Динамо», разгромившего в отчетном туре житомирское «Полесье» – 3:0. Лучшим футболистом признан полузащитник Николай Шапаренко, набравший 47% голосов в Instagram и 49,9% в Google Form. Лучшим тренером стал Александр Шовковский, за которого проголосовали 55% болельщиков в Instagram и 51% в Google Form.

Добавим, что динамовцы побеждают в обеих номинациях второй тур подряд. В прошлый раз, помимо Александра Шовковского, лучшим также стал полузащитник Владимир Бражко.