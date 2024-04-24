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Англия
24 апреля 2024, 09:06 |
496
0

Арсенал одержал самую крупную победу над Челси в истории

Правда, превзойти общий рекорд лондонского дерби не удалось

24 апреля 2024, 09:06 |
496
0
Арсенал одержал самую крупную победу над Челси в истории
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках перенесенного матча 29-го тура АПЛ «Арсенал» на домашнем стадионе «Эмирейтс» разгромил «Челси» – 5:0.

Эта победа стала крупнейшей для «канониров» в истории проведения лондонского дерби. Предыдущий рекордный результат был зафиксирован в ноябре 1930 года, когда «Арсенал» на выезде разгромил земляков – 5:1.

Правда, превзойти общий рекорд лондонского дерби «канонирам» не удалось. Таким по-прежнему остается результат, зафиксированный в марте 2014 года, когда «Челси» на «Стэмфорд Бридж» унизил принципиального соперника – 6:0.

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Арсенал Лондон Челси Арсенал - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу рекорд
Юрій Вишневський
Юрій Вишневський Источник
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