Арсенал одержал самую крупную победу над Челси в истории

В рамках перенесенного матча 29-го тура АПЛ «Арсенал» на домашнем стадионе «Эмирейтс» разгромил «Челси» – 5:0.

Эта победа стала крупнейшей для «канониров» в истории проведения лондонского дерби. Предыдущий рекордный результат был зафиксирован в ноябре 1930 года, когда «Арсенал» на выезде разгромил земляков – 5:1.

Правда, превзойти общий рекорд лондонского дерби «канонирам» не удалось. Таким по-прежнему остается результат, зафиксированный в марте 2014 года, когда «Челси» на «Стэмфорд Бридж» унизил принципиального соперника – 6:0.