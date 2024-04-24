Футболист дубля Реала может перейти в Манчестер Сити

21-летний защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио, выступающий за дублирующий состав команды «Кастилью» в низшем дивизионе Испании, заинтересовал английский «Манчестер Сити».

«Горожане» уже продолжительное время следят за футболистом и планируют летом предпринять попытку приобрести его. По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость талантливого защитника оценивается в 200 тысяч евро. Отмечается, что «Сити» после покупки планирует сразу отдать футболиста в аренду в «Жирону».

Добавим, что в нынешнем сезоне Рауль Асенсио провел за «Кастилью» 29 матчей и результивными действиями не отметился.