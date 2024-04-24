ВИДЕО. Пушич рассказал о травме Конопли и причины успеха в матче с Зарей

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал о матче 25-го тура УПЛ с «Зарей» (2:1).

Коуч рассказал о травме Ефим Конопли и причины успеха над луганской командой.

22 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Заря» Луганск.

Голами у номинальных хозяев поля отличились Эгиналду и Даниил Сикан, а у гостей единственный мяч провел Денис Антюх.

ВИДЕО. Пушич рассказал о травме Конопли и причины успеха над Зарей