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Украина. Премьер лига
24 апреля 2024, 02:40 | Обновлено 24 апреля 2024, 03:15
19
0

ВИДЕО. Пушич рассказал о травме Конопли и причины успеха в матче с Зарей

Главный тренер «Шахтера»​​​​​​​ рассказал о матче 25-го тура УПЛ

24 апреля 2024, 02:40 | Обновлено 24 апреля 2024, 03:15
19
0
ВИДЕО. Пушич рассказал о травме Конопли и причины успеха в матче с Зарей
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал о матче 25-го тура УПЛ с «Зарей» (2:1).

Коуч рассказал о травме Ефим Конопли и причины успеха над луганской командой.

22 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Заря» Луганск.

Голами у номинальных хозяев поля отличились Эгиналду и Даниил Сикан, а у гостей единственный мяч провел Денис Антюх.

ВИДЕО. Пушич рассказал о травме Конопли и причины успеха над Зарей

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск пресс-конференция Украинская Премьер-лига Шахтер - Заря Марино Пушич Ефим Конопля видео
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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