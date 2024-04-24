Украина. Премьер лига24 апреля 2024, 02:40 | Обновлено 24 апреля 2024, 03:15
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ВИДЕО. Пушич рассказал о травме Конопли и причины успеха в матче с Зарей
Главный тренер «Шахтера» рассказал о матче 25-го тура УПЛ
24 апреля 2024, 02:40 | Обновлено 24 апреля 2024, 03:15
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Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал о матче 25-го тура УПЛ с «Зарей» (2:1).
Коуч рассказал о травме Ефим Конопли и причины успеха над луганской командой.
22 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Заря» Луганск.
Голами у номинальных хозяев поля отличились Эгиналду и Даниил Сикан, а у гостей единственный мяч провел Денис Антюх.
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ВИДЕО. Пушич рассказал о травме Конопли и причины успеха над Зарей
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