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  4. Два игрока из АПЛ задержаны полицией. Их подозревают в изнасиловании
Англия
24 апреля 2024, 00:07 |
503
0

Два игрока из АПЛ задержаны полицией. Их подозревают в изнасиловании

Двум игрокам – по 19 лет

24 апреля 2024, 00:07 |
503
0
Два игрока из АПЛ задержаны полицией. Их подозревают в изнасиловании
EPL.

Двое игроков из одного клуба Английской Премьер-лиги подозреваются в групповом изнасиловании.

По информации британского издания The Sun, инцидент произошел на минувшей неделе, оба футболиста, которые являются представителями клуба АПЛ (издание не уточняет имена игроков и название клуба) были задержаны. Отмечается, что обоим игрокам по 19 лет, предполагаемый инцидент произошел в пятницу 12 апреля, а уже через несколько часов жертва обратилась в полицию.

Сообщается, что оба игрока уже отпущены под залог до проведения дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что сына экс-нападающего «Шахтера» будут судить за групповое изнасилование

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Английская Премьер-лига изнасилование арест
Дмитро Олійник Источник: The Sun
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