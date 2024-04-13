Сына экс-нападающего Шахтера будут судить за групповое изнасилование

24-летнего Маттиа Лукарелли, который является сыном экс-форварда «Шахтера» и сборной Италии Кристиано Лукарелли, будут судить за подозрение в групповом изнасиловании.

Маттиа Лукарелли, который, как и его отец, является профессиональным футболистом и выступает на позиции левого защитника, обвиняется в групповом изнасиловании американской студентки, которое, вероятно, произошло в Милане в марте 2022 года.

В прошлом году игрок был заключен в тюрьму, но позже его освободили под залог на время дальнейшего расследования. Прокурор Милана требует 5 приговоров по 3 года и 6 месяцев для 24-летнего футболиста.

Лукарелли узнает окончательный приговор 12 июня.