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  4. Сына экс-нападающего Шахтера будут судить за групповое изнасилование
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 20:21 |
4428
0

Сына экс-нападающего Шахтера будут судить за групповое изнасилование

Маттиа Лукарелли грозит тюрьма

13 апреля 2024, 20:21 |
4428
0
Сына экс-нападающего Шахтера будут судить за групповое изнасилование
firenze.repubblica.it. Маттиа Лукарелли

24-летнего Маттиа Лукарелли, который является сыном экс-форварда «Шахтера» и сборной Италии Кристиано Лукарелли, будут судить за подозрение в групповом изнасиловании.

Маттиа Лукарелли, который, как и его отец, является профессиональным футболистом и выступает на позиции левого защитника, обвиняется в групповом изнасиловании американской студентки, которое, вероятно, произошло в Милане в марте 2022 года.

В прошлом году игрок был заключен в тюрьму, но позже его освободили под залог на время дальнейшего расследования. Прокурор Милана требует 5 приговоров по 3 года и 6 месяцев для 24-летнего футболиста.

Лукарелли узнает окончательный приговор 12 июня.

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Источник Il Giorno
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