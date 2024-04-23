Два игрока Вереса пропустят матч 26-го тура УПЛ против Руха

Как стало известно Sport.ua, в поединке 26-го тура УПЛ с львовским «Рухом» команда «Верес» сыграет не в оптимальном составе.

Сегодня, 23 апреля, ровенская команда начала подготовку к противостоянию с «Рухом», которое состоится 27 апреля. На тренировке отсутствовали Марк Мрвальевич и Денис Янаков, которые продолжают восстанавливаться после повреждения задней поверхности бедра.

Клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы они вернулись к игре на следующей неделе и смогли помочь «Вересу» в матче 27-го тура с «Минаем», который пройдет 6 мая.

Мрвальевич в текущем сезоне провел за «Верес» 6 матчей и стал автором трех голов, а Янаков сыграл в 5 поединках, реализовав пенальти в матче 23-го тура с «Оболонью».

Ранее экс-наставник «Вереса» Сергей Лавриненко назвал топ-3 футболистов, которые, по его мнению, стали открытием текущего сезона УПЛ.