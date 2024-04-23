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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 22:57 | Обновлено 23 апреля 2024, 23:06
148
0

Два игрока Вереса пропустят матч 26-го тура УПЛ против Руха

Марко Мрвальевич и Денис Янаков продолжают восстанавливаться

23 апреля 2024, 22:57 | Обновлено 23 апреля 2024, 23:06
148
0
Два игрока Вереса пропустят матч 26-го тура УПЛ против Руха
ФК Верес Ровно. Денис Янаков

Как стало известно Sport.ua, в поединке 26-го тура УПЛ с львовским «Рухом» команда «Верес» сыграет не в оптимальном составе.

Сегодня, 23 апреля, ровенская команда начала подготовку к противостоянию с «Рухом», которое состоится 27 апреля. На тренировке отсутствовали Марк Мрвальевич и Денис Янаков, которые продолжают восстанавливаться после повреждения задней поверхности бедра.

Клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы они вернулись к игре на следующей неделе и смогли помочь «Вересу» в матче 27-го тура с «Минаем», который пройдет 6 мая.

Мрвальевич в текущем сезоне провел за «Верес» 6 матчей и стал автором трех голов, а Янаков сыграл в 5 поединках, реализовав пенальти в матче 23-го тура с «Оболонью».

Ранее экс-наставник «Вереса» Сергей Лавриненко назвал топ-3 футболистов, которые, по его мнению, стали открытием текущего сезона УПЛ.

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Верес Ровно Рух Львов Рух - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Марко Мрвальевич Денис Янаков инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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