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  4. Лавриненко назвал топ-3 игроков, которые стали открытиями сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 20:45 | Обновлено 23 апреля 2024, 20:58
266
0

Лавриненко назвал топ-3 игроков, которые стали открытиями сезона УПЛ

Экс-коуч Вереса назвал Евгения Шевченко, Богдана Слюбика и Илью Квасницу

23 апреля 2024, 20:45 | Обновлено 23 апреля 2024, 20:58
266
0
Лавриненко назвал топ-3 игроков, которые стали открытиями сезона УПЛ
ТаТоТаке. Евгений Шевченко, Богдан Слюбик и Илья Квасница

Экс-наставник Вереса Сергей Лавриненко назвал топ-3 футболистов, которые, по его мнению, стали открытием текущего сезона УПЛ:

«Топ-3 игрока-открытия? Евгений Шевченко – сразу влился в коллектив, хорошо провел сезон. Немногие игроки его профайла показывают такую стабильную игру, как он.

Богдан Слюбик – очень нравится мне этот игрок. Илья Квасница – тоже неплохо заявил о себе, но пока ему не хватает стабильности».

Защитник Евгений Шевченко выступает за Верес Ровно, а Богдан Слюбик и Илья Квасница являются игроками Руха из Львова.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Сергей Лавриненко ТаТоТаке Евгений Шевченко (футболист) Богдан Слюбик Илья Квасница Верес Ровно Рух Львов лучший игрок
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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