Лавриненко назвал топ-3 игроков, которые стали открытиями сезона УПЛ
Экс-коуч Вереса назвал Евгения Шевченко, Богдана Слюбика и Илью Квасницу
Экс-наставник Вереса Сергей Лавриненко назвал топ-3 футболистов, которые, по его мнению, стали открытием текущего сезона УПЛ:
«Топ-3 игрока-открытия? Евгений Шевченко – сразу влился в коллектив, хорошо провел сезон. Немногие игроки его профайла показывают такую стабильную игру, как он.
Богдан Слюбик – очень нравится мне этот игрок. Илья Квасница – тоже неплохо заявил о себе, но пока ему не хватает стабильности».
Защитник Евгений Шевченко выступает за Верес Ровно, а Богдан Слюбик и Илья Квасница являются игроками Руха из Львова.
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