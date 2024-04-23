Лавриненко назвал топ-3 игроков, которые стали открытиями сезона УПЛ

Экс-наставник Вереса Сергей Лавриненко назвал топ-3 футболистов, которые, по его мнению, стали открытием текущего сезона УПЛ:

«Топ-3 игрока-открытия? Евгений Шевченко – сразу влился в коллектив, хорошо провел сезон. Немногие игроки его профайла показывают такую стабильную игру, как он.

Богдан Слюбик – очень нравится мне этот игрок. Илья Квасница – тоже неплохо заявил о себе, но пока ему не хватает стабильности».

Защитник Евгений Шевченко выступает за Верес Ровно, а Богдан Слюбик и Илья Квасница являются игроками Руха из Львова.