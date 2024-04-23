Валерий ИВАЩЕНКО: «Беспокоит слабая реализация голевых моментов у Оболони»

В поединке 25-го тура чемпионата УПЛ «Оболонь» в гостях разошлась миром с «Металлистом 1925» – 1:1.

Главный тренер киевлян Валерий Иващенко в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал почему его подопечным не удалось удержать победный счет:

– Обеим командам нужно было побеждать, чтобы исправить турнирное положение, поэтому следовало рисковать в поисках кратчайших путей к воротам. Считаю, что в первом тайме у «Оболони» были все шансы, как говорится, закрыть игру.

– Но этого не произошло. Почему?

– «Оболонь» вышла вперед в дебюте, создала еще несколько опасных моментов. Однажды каркас ворот стал союзником харьковчан, а когда соперники нарушили правила в борьбе с Павлом Лукьянчуком, то арбитр не решился наказать номинальных хозяев пенальти. Все же, мы больше виноваты сами, потому что прицел у моих подопечных был сбит.

– Чем можно объяснить, что в начале второго тайма инициатива перешла к слобожанке?

– В перерыве я просил ребят забыть о счете, продолжать высоко встречать харьковчан и используя фланги, диктовать условия. Однако видимо, не все меня услышали, потому что начали действовать с оглядкой на тылы, решив действовать на удержание счета. Воспользовавшись нашей пассивностью харьковчане наладили игру «ромбом» в середине поля и постепенно перехватили инициативу. А потом мы еще и наступили на те же грабли, пропустив в ситуации, как это было в недавнем матче с «Александрией».

– В концовке противостояния соперники действовали с открытым забралом, часто создавая голевые моменты. Но склонить чаши весов в свою сторону не удалось.

– Как у «Оболони», так и у харьковчан были проблемы с реализацией, поэтому счет и не изменился. Конечно, ничейному итогу больше всего обрадовались наши конкуренты. Но, как говорится, надежда умирает последней. Я не люблю загадывать и не занимаюсь подсчетами сколько очков еще надо набрать «Оболони», чтобы спастись от вылета. Сейчас просто выходим на каждый матч, как на финальный, а уже на финише увидим кому из аутсайдеров повезет больше.

Ранее нападающий «Оболони» Игорь Краснопир прокомментировал ничью с «Металлистом 1925».